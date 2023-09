Vulneración de los derechos de la mujer socava el desarrollo y la democracia en Venezuela

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Regiones

La violencia basada en género sigue cobrando vidas en Venezuela. Pero esta no es la única barrera que enfrentan las mujeres y niñas venezolanas. Todo esto sucede mientras transitan por una emergencia humanitaria compleja que afecta de forma diferenciada cada aspecto de sus vidas, para reflexionar sobre esto, el Observatorio Social Humanitario (OSH) realizó un conversatorio en el que un panel de expertas denunció esta grave situación.

Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), destacó que la vulneración de derechos humanos afecta de manera significativa a las mujeres “porque pasa por nuestros cuerpos. Si no estamos en capacidad de tomar una decisión, muy difícilmente yo puedo tener un proyecto de vida ajustado a mis necesidades”.

Explicó que si no se atienden las necesidades y todas las formas de violencia que están afectando a las mujeres, difícilmente se podrá superar la crisis. “Difícilmente habrá desarrollo para el país y democracia, porque son elementos contrarios. En vez de ir hacia el desarrollo, parece que estamos yendo a un proceso de involución y las formas de violencia están coadyuvando a aumentar la brecha” indicó.

León también hizo referencia al sistema de justicia venezolano: “Los índices de feminicidio siguen aumentando, es la punta del iceberg de la violencia física, detrás de ello hay muchas formas de violencia que se están presentando. Tiene que haber sanción a esos delitos. Si no hay una adecuada sanción, se facilitan y se perpetúa la comisión de los mismos. Advirtió que la desconfianza en el sistema se alimenta de la impunidad, “hay una importante resistencia de la población a poner la denuncia porque no hay confianza en la institucionalidad, no se le ve sentido porque no habrá justicia real, y que la persona piensa que se colocará en mayor riesgo. No hay garantías y por ello no habrá manejo adecuado de los casos”.

Una crisis signada por la violencia

Maria Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resonalia presentó los resultados del informe Solas en la calle, un diagnóstico de violencias experimentadas por las mujeres en el espacio público, en el que destaca que “más del 70% de las mujeres reconocieron que han sido víctimas de violencia de género durante el último año”.

María Luisa insiste en que los resultados de su informe validan que todos los elementos y violencias que sufren las mujeres constantemente tiene una expresión en el miedo y cómo ocupa el espacio público. Asegura que las mujeres se han visto en la obligación de crear estrategias para hacer frente al miedo. “Por ejemplo, salen después de las 6:00 am. Perciben el transporte público como peligroso. Y se ven obligadas a hacer rutas más largas para llegar a sus destinos”.

Explicó que los roles de género impuestos por la sociedad exponen a las mujeres a situaciones de violencia mientras están en labores de cuidado de asistir a una persona, comprar alimentos, trasladar bombonas de gas, y también cuando tratan de acceder a la educación.

Alertó sobre cómo afectan de manera diferenciada la migración a las mujeres en contextos de movilidad y emergencia humanitaria compleja. “Pusimos el foco en cómo se está moviendo un país con esta emergencia, básicamente todo gira en torno a sostener la vida. Las mujeres experimentan violencias justo cuando hacen estas labores, lo que precariza más su situación” explicó.

Comunicado de prensa