Estudio reveló que algunos hispanos se burlan de otros latinos que no hablan español

En Estados Unidos los mismos latinos se burlan de los hispanos que no hablan español. Así lo reveló un estudio difundido el miércoles por el Pew Research Center, un centro de investigaciones de Washington que tiene un área dedicada exclusivamente a estudiar a los latinos, el grupo racial de más rápido crecimiento en el país.

Por El Nuevo Herald

El análisis, realizado en base a una encuesta reciente, señaló que más de la mitad de los hispanos que hablan muy poco o nada de español aseguró que otra persona hispana lo ha hecho sentir avergonzado o mal por eso. Algunos incluso hacen bromas sobre los que no hablan español: cuatro de cada 10 hispanos adultos dijeron que, con mucha frecuencia, escuchan a otros hispanos bromear sobre los latinos que no hablan español o no lo hablan bien, de acuerdo con el análisis “Percepciones y experiencias de los latinos con el idioma español”.

“Y esto puede ser de todo, desde simplemente ser el blanco de bromas hasta quizás ser avergonzado por perder la propia cultura, o ser criticado, o incluso condenado al ostracismo, por no hablar el idioma heredado”, expresó Mark Hugo López, director de investigaciones sobre raza y etnicidad del Pew Research Center. “Todo esto se remonta a cómo la identidad de las personas es percibida por ellos mismos y por quienes los rodean”, agregó en una entrevista telefónica con The Associated Press.

