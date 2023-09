Muere el General Adnan, el famoso luchador de la WWE que estudió con Saddam Hussein

Posteado en: Deportes, Titulares

Adnan Al-Kaissie, célebre luchador iraquí que se hizo famoso en la WWE como el General Adnan, ha muerto con 84 años.

Por: Marca

“A la WWE le entristece saber que Adnan Al-Kaissie, conocido por los aficionados del entretenimiento deportivo como Billy White Wolf, Sheik Adnan Al-Kaissy y General Adnan, falleció el 6 de septiembre a los 84 años”, informó la WWE (World Wrestling Entertainment), que no comunicó las causas del fallecimiento del General Adnan.

Adnan Al-Kaissie desveló en su biografía (The Sheikh of Baghdad: Tales of Celebrity and Terror from Pro Wrestling’s General Adnan) que fue compañero de clase de Saddam Hussein, dictador que fue presidente de Irak entre 1979 y 2003 que el 30 de diciembre del 2006 fue ahorcado tras ser sentenciado por crímenes contra la humanidad.

Llegó a Estados Unidos en los años 50 para ser jugador de fútbol americano la Universidad de Houston y después de Oklahoma, antes de dar el salto a la lucha libre.

