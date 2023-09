Manada de tiburones atacó a un pequeño catamarán inflable y sus tripulantes quedaron a la deriva en altamar

Click to share on Google News (Opens in new window)

Dos rusos y un francés fueron socorridos por un carguero mientras flotaban a la deriva en el Mar del Coral, repleto de escualos, a unos 800 kilómetros de la costa de Australia

Tres hombres fueron rescatados este miércoles después de que tiburones empezaran a arrancar trozos de su catamarán inflable cuando intentaban navegar hacia Australia.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima informó de que había respondido a la alerta de una baliza de emergencia sobre la 1.30 de la madrugada. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar de los hechos, a más de 800 kilómetros al este de la costa australiana, descubrieron que los dos cascos de la embarcación de 9 metros de eslora habían sufrido daños tras varios ataques de tiburones.

Check out the video from the search and rescue AMSA coordinated early this morning.

Remember to always bring a registered beacon with you when you're out on the water – it could help save your life.

Find out more: https://t.co/CI6BO1mfGx#SafeSeas #SavingLives pic.twitter.com/MPhzYNFt9U

— AMSA News (@AMSA_News) September 6, 2023