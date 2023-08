Ucrania entra en la cuenta atrás para decidir la guerra a su favor

Una fila de tanques y piezas de artillería rusas calcinadas o inservibles se han exhibido esta semana en la avenida Khreschatyk, en el corazón de Kiev. Coincidiendo con el 24 de agosto, Día de la Independencia de Ucrania, miles de ciudadanos se acercaron al desfile de estos trofeos de guerra. Irina D. tiene 46 años y un hijo de 22 que vive con ella. Irina D. tomaba fotos el pasado jueves de una columna de piezas de artillería Mstsa-S capturadas al enemigo. La mujer, partidaria de expulsar a los rusos de todos los territorios ocupados, no tenía inconveniente en dar su apellido para ser citada en EL PAÍS, hasta que una pregunta la dejó fuera de juego y se sinceró pidiendo anonimato: ¿Aceptaría una guerra de liberación que dure una década si eso implica que su hijo tenga que ir al frente? “Prefiero que los rusos se queden con [la región del] Donbás que ver a mi hijo combatiendo”.

Por: El País

El jueves se cumplió un año y medio desde el inicio de la guerra rusa contra Ucrania y el tiempo corre cada vez más rápido para el país invadido. La ausencia de resultados en el campo de batalla está provocando ansiedad en la sociedad ucrania, pero también entre los aliados de Kiev, en especial, en Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas ucranias iniciaron el pasado junio la ofensiva más esperada, con la que han contado con un suministro de armas de países de la OTAN que, según escribió a finales de 2022 el general Valeri Zaluzhni, comandante en jefe ucranio, permitiría reconquistar los territorios perdidos desde el inicio de la invasión.

Las expectativas en la contraofensiva ucrania eran muy elevadas, pero la realidad apunta a un desenlace menos optimista. El Pentágono filtró la semana pasada a The Washington Post información clasificada en el que se da por hecho que las tropas de Zaluzhni no conseguirían ningún objetivo significativo en 2023, en especial, reconquistar la ciudad de Melitópol, en el sureste del país. Melitópol se ubica en la provincia de Zaporiyia y su liberación sería determinante para cortar el eje militar ruso que controla la costa del mar de Azov y los territorios hacia el sur, media provincia de Jersón y el acceso por tierra a la península de Crimea.

Críticas estadounidenses

Altos mandos militares estadounidenses también criticaban esta semana en The New York Times que el avance ucranio se está basando en una estrategia equivocada en la que se prioriza no tener bajas elevadas, algo que es inevitable cuando un ejército ataca, y en dispersar sus fuerzas en exceso en múltiples frentes en vez de concentrarse en el de Zaporiyia. “Solo con un cambio de táctica y un giro drástico puede cambiar el tiempo de la contraofensiva”, afirmaba un oficial militar estadounidense a The New York Times. Ninguno de los dos bandos comunica sus bajas, pero el Pentágono informó el 18 de agosto que, según su recuento, Rusia contaba en estos 18 meses con 120.000 soldados muertos y unos 180.000 heridos; Ucrania, según los números militares estadounidenses, sufrió 70.000 muertes y hasta 120.000 bajas por heridas.

