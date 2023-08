La razón por la que advierten de no besar a tortugas pequeñas en EEUU

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Esto es algo típico de tortuga que no debes hacer. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tienen una advertencia sobre las tortugas. Y no es porque el CDC tenga algo en contra del amor a las tortugas. Su advertencia es: “No beses ni acurruques a tu tortuga, y no comas ni bebas cerca de ella”. El motivo de la advertencia es un brote de Salmonella en 11 estados que ya ha dejado 26 personas enfermas y nueve hospitalizadas. Los presuntos culpables de este brote son las tortugas, específicamente las pequeñas con caparazones de menos de diez centímetros de largo.

Por Forbes

Hasta ahora, se han reportado seis casos de infección por Salmonella en Tennessee, cuatro en Pensilvania y tres en Nueva York. Seis estados (Georgia, Illinois, Carolina del Norte, Ohio y Virginia) han tenido dos casos reportados cada uno. El resto (California, Kentucky y Missouri) han tenido un caso cada uno. La primera enfermedad reportada comenzó el 27 de octubre de 2022 y la última el 16 de julio de 2023. Las edades de quienes se enfermaron tenían entre menos de un año y 64 años. Sin embargo, se han inclinado hacia el lado más joven, con una edad media de 14 años y el 31% de ellos menores de 5 años.

Ahora bien, no es que las tortugas pequeñas de todo el país hayan admitido haber propagado Salmonella y hayan dicho: “Qué mal”. Más bien, se convirtieron en sospechosos basándose en entrevistas a 20 personas que se habían enfermado. De estos, 16 (80%) habían “reportado contacto con tortugas como mascota”. En este caso, “contacto” significaba que tenían contacto físico directo con las tortugas y no simplemente enviar mensajes de texto, WhatsApp, Zoom o intercambiar emojis o selfies con las tortugas. Las tortugas no suelen utilizar teléfonos inteligentes. También hubo un pequeño detalle sobre muchas de estas tortugas: 12 de los entrevistados mencionaron que las tortugas con las que habían entrado en contacto específicamente tenían caparazones de menos de cuatro pulgadas de largo.

Un hallazgo así podría provocar una respuesta de “Oh, no” por parte de las autoridades. Esto se debe a que la ley federal prohíbe la venta y distribución como mascotas de tortugas que tengan caparazones de menos de cuatro pulgadas de largo. Sí, se trata de una cuestión en la que el tamaño sí importa, ya que las tortugas tan pequeñas tienen más probabilidades de causar enfermedades infecciosas entre los niños pequeños. Pero adivina qué, no todo el mundo ha cumplido con esta prohibición federal porque hay personas que, ya sabes, no siguen las reglas. Todavía puedes comprar tortugas pequeñas en línea y en varias tiendas y mercados.

