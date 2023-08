Ingrid Betancourt contó detalles desconocidos de Gustavo Petro y su estado de crisis en Bélgica

SEMANA: Como el tema es de connotación, ¿puede relatarnos qué fue lo que encontró en el apartamento de Gustavo Petro en Bruselas?

I. B.: Yo no le dije nada, Gustavo Petro no podía actuar con uno, él, simplemente, estaba ido, estirado en el suelo. Yo hablé con su entonces esposa, Mary Luz Herrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: “Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde”. Y eso fue así. Yo, por eso, creo que el país debe tomar consciencia. Este no es un comportamiento excepcional (…). Para mí fue sorprendente, más no incómodo porque no conocía a Petro, lo iba a conocer y lo encontré en ese estado.