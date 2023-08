New World Center: un refugio musical y un tesoro arquitectónico en el corazón de Miami Beach

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Situado en el barrio South Beach, el hogar de la New World Symphony, diseñado por el arquitecto Frank Gehry, es a la vez un centro de educación musical que recibe 1.500 postulaciones para 35 becas y un eje cultural de la ciudad.

Por infobae.com

En el corazón del vecindario South Beach, el New World Center destaca como un moderno santuario para la educación musical y la interpretación. Esta joya arquitectónica, inaugurada en 2011, no solo es el hogar de la New World Symphony (Orquesta Sinfónica del Nuevo Mundo en español), sino que también es testimonio de la innovación en diseño y acústica.

El edificio, una obra rectangular de cristal y acero blanco, sorprende por su sencillez arquitectónica. Frank Gehry, reconocido mundialmente por sus diseños como el museo Guggenheim de Bilbao o el Jay Pritzker Pavilion de Chicago, es la mente detrás de esta edificación. En el aspecto acústico, Yasushisa Toyota trabajó junto a Gehry, como ya había hecho en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles.

Con 756 asientos disponibles en su auditorio, el centro ofrece al público presentaciones de la New World Symphony de septiembre a mayo. Estas van desde series de conciertos de percusión y música de cámara hasta interpretaciones con orquestas completas y eventos temáticos especiales. Además, el recinto ofrece una diversidad en espacios: un pabellón, un jardín en la azotea, un atrio, un salón y una sala de conjuntos.

En particular, los jardines de la azotea ofrecen una vista panorámica del barrio sur de Miami Beach y del propio New World Center Atrium. Estos jardines son también escenario de diversas recepciones y eventos privados.

Justo al lado, Miami Beach SoundScape, extiende la propuesta musical al aire libre. Este espacio urbano es el anfitrión de los Conciertos New World Symphony Wallcast. En estos, con tecnología de vanguardia se proyectan imágenes de los músicos en plena ejecución, en una pared de 650 metros cuadrados (7.000 pies cuadrados). Además, cada miércoles por la noche se exhiben películas como parte del programa Arts in the Parks, que permite al público disfrutar de música y cine sin costo alguno.

La New World Symphony tiene la misión de formar a los graduados de programas musicales para que asuman roles de liderazgo en orquestas y conjuntos profesionales. Desde 1987, año de su co-fundación por Michael Tilson Thomas y Lin y Ted Arison, más de 1.150 exalumnos de la America’s Orchestral Academy (NWS) han impulsado sus carreras globalmente.

La NWS es una incubadora para el futuro de la música. Sus becarios son jóvenes músicos beneficiados con becas que duran hasta tres años. Estas becas brindan una inmersión en repertorios tradicionales y modernos, y experiencias con directores invitados, solistas y profesores visitantes. Además, la escuela maximiza el aprendizaje a distancia, pues usa tecnología de avanzada.

Cada año, alrededor de 1.500 graduados de escuelas de música aspiran a formar parte de la NWS al competir por aproximadamente 35 becas disponibles. Ser elegido es un reconocimiento a los logros, el potencial musical y la pasión por la música clásica.