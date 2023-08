Macaulay Culkin: de los apuros económicos a ser explotado por su padre y la amistad que lo unió a Michael Jackson

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Por infobae.com

“Contrariamente a la creencia popular, nunca he estado en rehabilitación. Nunca he estado en la cárcel, nunca me han arrestado. He intentado con todas mis fuerzas evitar todos los clichés de las estrellas infantiles”, dijo a Today el primer niño actor en recibir un millón de dólares por una película. Macaulay Culkin había ganado suficiente dinero cuando tenía 12 años como para no tener que volver a trabajar nunca más. Aún así, su vida adulta ha sido tan poco común como su infancia. Desde trágicas pérdidas, desamores y rumores despiadados, ésta es la desgraciada historia de quien supo ser el “angelito” más famoso y adorable del mundo.

Una infancia con problemas

Macaulay Carson Culkin y sus seis hermanos crecieron en un pequeño departamento de Nueva York, donde los siete niños compartían camas marineras en una misma habitación. El actor, que nació el 26 de agosto de 1980 en Manhattan, contó a New York Magazine que el apartamento parecía un pasillo largo sin puertas. Según The Hollywood Reporter, la madre de Culkin, Patricia Brentrup, era recepcionista en una agencia de casting, y su padre, Kit, trabajaba en una iglesia católica.

Billy Hopkins, director de casting neoyorquino que le dio a Macaulay su primer papel, confirmó que la familia Culkin tenía apuros económicos. En una entrevista con New York Magazine, dijo, “Macaulay se arrastraba bajo las gradas del teatro para buscar las monedas que caían de los bolsillos de la gente”. Hopkins añadió que pagaba de su propio bolsillo para llevar y traer a Macaulay a los ensayos.

El padre de Macaulay, que también fue actor infantil, vio la posibilidad con sus hijos y se convirtió en su representante a tiempo completo, según The Telegraph. Macaulay le explicó una vez a Joe Rogan que él no tomaba las decisiones en su carrera, ya que sus padres elegían los papeles para él.

El actor estadounidense Macaulay Culkin en una habitación de hotel en París pintando bigotes con su hermano Kieran (Photo by Francis Apesteguy/Getty Images)

Un padre abusivo

Kit Culkin hizo trabajar mucho a su talentoso hijo, pero los problemas de Macaulay con su padre eran más profundos. Contó al podcast WTF de Marc Maron que su progenitor era abusivo emocional y físicamente, y afirmó que tiene las cicatrices para probarlo; “Mi padre era autoritario. Muy controlador. Él siempre fue como es, incluso antes de mi éxito. No siempre fue una buena persona. Hacía juegos mentales para asegurarse de que yo conociera mi lugar. No lo veo, lo cual es lamentable. Pero no tengo ningún deseo de verlo. Sé vagamente dónde está y no quiero saberlo. Mientras él no esté afuera de mi puerta, estoy bien”.

Pero Macaulay no era el único blanco de la ira de Kit. La madre del actor afirmó que su marido era alcohólico, y que la golpeó repetidamente mientras estaba embarazada. En una ocasión, dijo a The Telegraph, que incluso la amenazó con tirarla por el balcón. Ella solicitó la tutela total de los niños y en 1997 la ganó, según UPI. Macaulay está alejado de su padre desde entonces, y afirma que nunca vio a Kit Culkin como un verdadero papá; “Mi concepto de padre es una de esas cosas que obtienes de programas de TV y películas”.

Estrellado en el estrellato

El menor de los Culkin, Kieran, creció en los sets de rodaje pero no igualó la fama de su hermano y tampoco sufrió el nivel de acoso de Macaulay, como cuando lo perseguían por la calle, y una mujer le arrancó la gorra a la fuerza para ver mejor su cara. Y el asedio de Macaulay no cesó cuando creció. En una entrevista con Esquire, dijo que disfrutaba de la atención siendo niño. Ahora que es adulto, Culkin dijo a The Guardian que intenta evitarla, tanto por parte de los fans como de la prensa.

Consiguió esconderse bastante viviendo en París, pero dijo que nunca dejó de tener cámaras en la cara. Aún hoy, Culkin vive con la amenaza de encontrarse con los paparazzis cada vez que sale a la calle. Como la publicidad constituye una parte importante de su vida, vive en un estado de alerta constante. En la misma entrevista de The Guardian, dijo, “Adoptas una actitud de presa, siempre observando el horizonte”.

Culkin en Ricky Ricón, una película que no fue bien recibida por la crítica

Luego de su éxito en Mi Pobre Angelito (1990), Macaulay Culkin continuó con protagónicos en Mi Primer Beso (1991) y la secuela de Mi Pobre Angelito 2 (1992). Lo que siguió deberían haber sido grandes años para la estrella adolescente, pero a partir de ese momento toda su vida fue cuesta abajo. A la película Me Las Vas A Pagar, Papá (1994) no le fue nada bien en la taquilla. A medida que Culkin crecía, las críticas a su trabajo eran aún más duras. Lesley Thornton, de The Independent, resumió esto diciendo, “Macaulay Culkin está algo crecido para ser una estrella infantil, pero no muestra signos de convertirse en un actor joven en Me Las Vas A Pagar, Papá”.

A Ricky Ricón (1994) tampoco le fue mucho mejor, y las críticas fueron poco amables con su protagonista. Cinema Crazed indicó que Culkin parecía “aburrido” en toda la película, y otras críticas fueron aún más crueles. Según Celebrity Net Worth, Culkin ganó 16 millones de dólares en Me Las Vas A Pagar, Papá y Ricky Ricón. “¡Podría sentarme con el pulgar en el trasero viendo televisión y mis hijos seguirían yendo a la universidad!”, respondió muy tranquilo en una entrevista a la pregunta de qué tan rico es. La pregunta era si tenía o no un futuro como actor o, más bien, si era feliz con lo que hacía.

Según New York Magazine, al recordar su infancia Macaulay contó que un día le dijo a su padre que quería trabajar menos. “Nunca elegí los proyectos. Mis padres, ya sabes, los elegían esencialmente por mí. Sólo recuerdo el momento exacto en el que me estaba cansando un poco más, durante El buen hijo (1993). Ya había hecho una o dos cosas ese año y simplemente le dije a Kit, ‘Escucha, me estoy cansando mucho y no estoy en la escuela tanto como me gustaría. Realmente necesito algo de tiempo libre’. Él dijo, ‘Sí, claro’, y lo siguiente que supe fue que estaba en el siguiente set haciendo lo que seguía y sentí un clic en mi cerebro, ‘Está bien. Básicamente, no hay nada que pueda hacer para detener esto’”.

Macaulay con sus padres y su hermano Kieran – 1990 (The Grosby Group)

Como resultado, en 1994 y con sólo 14 años, Culkin dejó de actuar. “Tenía toda la fama que cualquiera pudiera desear y huí de ella”, se sinceró. En una entrevista con Spin, explicó que les dijo a todos sus familiares y a todos en su círculo que ya no los ayudaría financieramente. En The Early Show el actor dijo, “Estaba ya cansado. Llevaba mucho tiempo queriendo un descanso y nadie me escuchaba. Cuando estuve en condiciones de alejarme, lo hice”. En una entrevista con Time, Culkin explicó que quería desaparecer del ojo público de la forma más drástica posible. También recordó que quería una infancia más normal y que le rogaba a su padre que le dejara volver a la escuela. Según Esquire, no completó un año de escuela desde el primer grado. Al no ser escuchado, decidió que empezaría un nuevo capítulo de su vida y sería un chico normal en el colegio.

Matrimonio precoz

La escuela secundaria fue una experiencia valiosa, casi catártica, para “recuperarse del éxito”, que le permitió mantener un perfil bajo después de cinco años de fama estratosférica. “Me sentí como un ser humano”, declaró a Today. “¿De qué otra manera vas a actuar como un ser humano si nunca has tenido la oportunidad de serlo?” Durante este tiempo, ocurrió uno de los episodios más extraños en la vida de Culkin: su matrimonio con la actriz Rachel Miner, antes de que ninguno de los dos cumpliera 18 años.

El actor de Mi pobre angelito trabajo hasta los 14 años (Grosby Group)

El primer día de clase, Macaulay conoció a la actriz de Guiding Light, Rachel Miner. Según dijo a New York Magazine, Miner siempre lo percibió como “un tonto”. Al parecer, sus primeros encuentros no fueron muy positivos. Pero eso no impidió que la pareja iniciara una relación intermitente y que se casaran en 1998. Ambos tenían sólo 17 años. “Las estrellas infantiles tal vez envejecen como los años de un perro. Y sus 17 seguro son como nuestros 25 o 35?, dijo con su humor ácido el actor. Culkin confesó que Miner rompió con él 3 veces antes de casarse. La última vez que estuvieron juntos, él le dijo directamente, “Cásate conmigo ahora antes de que me dejes otra vez”, y así fue.

Según ABC News, la pareja anunció su separación tras 2 años de matrimonio. El actor admitió que su carácter reservado perjudicó la relación. Se divorciaron en el 2002. En una entrevista con Spin, Culkin bromeó diciendo que tenía tres opciones como joven celebridad: declararse en quiebra, volverse adicto a las drogas o casarse joven. Y él fue víctima de la última opción.

La tragedia de su hermana

En el 2008, la hermana de Macaulay Culkin, Dakota, fue atropellada por un auto en una calle de Los Ángeles. Murió más tarde por un traumatismo craneal masivo, según TMZ. Kieran, el otro hermano y también actor, dijo a The Hollywood Reporter que Dakota era muy divertida y amada por su familia, diciendo, “Cada uno de nosotros encaró [su muerte] de una manera diferente. Creo que todos estábamos destrozados por dentro”. Macaulay reveló a Esquire la última conversación que tuvo con su hermana. La noche que murió, ella lo llamó para decirle que vio una de sus películas y que le gustó. Él le dio las gracias y le dijo que se fuera a dormir. Ella luego salió a comprar algo y fue atropellada por un coche.

La amiga de Dakota, Andrea Poe, dijo a People que había ido a Los Ángeles para trabajar en la industria del cine, que estaba orgullosa de su familia y solía hablar con Macaulay.

“Mi amigo Michael”

Jackson representó para Macaulay el compañero de escuela que nunca tuvo: el rey del pop se puso en contacto con el niño Culkin, luego de su éxito en Mi pobre angelito y de repente se hicieron íntimos. Según Esquire, los padres del actor no alentaron ni desalentaron la amistad. Desde el punto de vista de Macaulay, Michael tuvo una infancia similar a la de él, es decir, que en realidad no la tuvo, porque su padre le estaba imponiendo la fama. Entonces, siendo veintidós años mayor y viviendo en un lugar llamado Neverland, en cierto modo sentía que tenía la misma edad. Culkin dijo sobre su amistad con Jackson en aquel momento, “Michael y yo teníamos un entendimiento sobre mi padre. Sabía de qué se trataba todo eso. Lo había vivido. No es que pueda toparme con gente en la calle y decir, ‘¡Oh! ¡Tú también!’ No sucede tan a menudo. Michael todavía es un niño. Todavía soy un niño. Ambos vamos a tener unos 8 años para siempre en algún lugar porque nunca tuvimos la oportunidad de tener 8 años cuando en realidad los teníamos. Esa es la parte hermosa y la parte maldita de nuestras vidas”.

Macaulay Culkin (YouTube: Agata Agata)

Los amigos solían hacer bromas telefónicas a la gente. El actor contó a Esquire que Jackson llamaba poniendo voces muy nerd, y decía, “Hola, me gustaría comprar una heladera. ¿De qué tamaños tienen?”. Y el más joven se reía sin parar. La última vez que Macaulay vio a Michael fue en el baño de hombres del Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara en 2005. Culkin tenía 24 años; Jackson 46. Al más chico le tocó testificar en defensa de Jackson en el caso “People vs. Michael Jackson”, en el que el cantante fue acusado de intoxicar y abusar sexualmente de un niño de trece años que tenía cáncer, del cual finalmente fue absuelto. Hubo un breve receso durante el testimonio; Macaulay fue a orinar y Michael ingresó al baño. Jackson dijo, “Será mejor que no hablemos. No quiero influir en tu testimonio”. Se rieron un poco de esto. Michael Jackson, que había sido más famoso quizá incluso que Macaulay Culkin cuando tenía ocho, diez u once años, parecía derrotado.

En una entrevista actual a Esquire, Culkin opinó sobre las acusaciones a Michael Jackson, “Voy a empezar con la frase, no es una frase, es la verdad: él nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este momento crítico, no tendría motivos para retener nada. El tipo ha fallecido. En todo caso, no voy a decir que sería elegante ni nada por el estilo, pero ahora es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada”, aseguró Macaulay quien además de ser padrino del primer hijo de Jackson, Prince Michael, también es padrino de Paris, la hija del máximo rey del pop, con quien siguen siendo cercanos. A Paris le transmitió su peculiar costumbre de robar cucharas en restaurantes, cafés y aviones. “Es inofensivo”, dijo el actor a Esquire. “No es como si estuvieras arruinando algo, como robar una pieza de ajedrez, donde el tablero estaría incompleto”. Además, Culkin y Paris se regalan cucharas y tienen tatuadas unas cucharas idénticas, cada uno en la parte interna del antebrazo. Cuando ella empezaba a salir al mundo de manera pública, él le dio un consejo paternal, “No te olvides de hacerte la tonta, de obtener algo de todo lo vivido y de guardarte algo bajo la manga”.

La pareja perfecta

Macaulay Culkin y Mila Kunis parecían la pareja perfecta cuando se relacionaron por primera vez en el 2002. La actriz de El cisne negro (2010) dijo a Women’s Health que Culkin fue su amigo de toda la vida mientras crecía. En una entrevista con Howard Stern, Kunis explicó que no le gustaba la forma en que los fans lo trataban; “No era una actitud normal ante una celebridad. Los fans reaccionaban de una forma muy anormal con él”.

En el 2011, luego de ocho años de relación, Kunis anunció su separación. Ella describió la ruptura como “amistosa” cuando habló con Page Six, pero más tarde reveló más detalles sobre la historia. En el 2018, la estrella de That ‘70s Show le dijo a Dax Shepard en Armchair Expert que la ruptura fue “horrible” y que fue su culpa. Explicó que no estaba contenta con sus acciones y que se arrepentía de cómo terminó.

Mila Kunis y Macaulay Culkin (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage) (Getty Images)

Puede que la tercera sea la vencida para Culkin, que no parece tener buena racha en el amor. En enero del 2022, anunció su compromiso con la actriz de Disney Channel, Brenda Song. En el 2021, le dieron la bienvenida a su hija Dakota Song, que lleva el nombre de su difunta hermana. En una declaración a Esquire, la pareja dijo, “Estamos encantados”.

Rumores de adicción

El 1 de agosto del 2012, la portada del National Enquirer publicó, “Macaulay Culkin adicto a la heroína: ¡sólo le quedan 6 meses de vida!” Pero obviamente el actor sobrevivió a esa predicción. El agente de Culkin dijo a E! que la historia no tenía ningún dato que la respalde.

Pero National Enquirer no se retractó. Es más, echó más leña al fuego calificando sus esfuerzos como “una drástica y necesaria llamada de atención al actor de 31 años”. Macaulay respondió a The Guardian años después, negando rotundamente los rumores, frustrado porque la prensa sensacionalista quiso encubrir el titular aparentando estar realmente preocupados por él.

Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE Los Angeles, CA Actor Macaulay Culkin and actress fiancee, Brenda Song, are seen together for the first time with their son, Dakota, after announcing their engagement. The parenting duo arrive at a parenthood class and we catch a glimpse of Brenda’s huge engagement ring! Pictured: Macaulay Culkin, Brenda Song

En su entrevista en el 2020, profundizó sobre el tema del abuso de drogas, afirmando que no consume drogas recreativas, pero que sí experimentó en el pasado y que cree que las sustancias desempeñaron un papel en su personalidad. En el 2005, Culkin se declaró culpable de un delito menor por posesión de medicamentos sin receta y de cannabis, y recibió una sentencia aplazada de un año, según Today. Esto ocurrió tras su detención en Oklahoma City, donde agentes encontraron más de 15 gramos de marihuana y varias pastillas de Xanax.

“La gente todavía me reconoce todo el tiempo en la calle. Lo primero que dicen cuando me detienen es, ‘¿Dónde has estado?’. El segundo comentario que hacen siempre es, ‘Oh, has crecido’”, cuenta el “pobre angelito” que hoy cumple 43 años, y continúa: “No soy uno de esos actores que necesita la atención de los medios todo el tiempo para sentirse satisfecho. Estoy feliz de hacer un proyecto al año y tomarme el resto del año libre siempre que ese proyecto sea especial”. Luego de haber superado grandes batallas en su ajetreado recorrido, Macaulay Culkin puede darse el lujo de ser feliz con las cosas simples de la vida.