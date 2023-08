La historia detrás de la aterradora secuela de “E.T., el extraterrestre” que nunca llegó a ver la luz

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A pesar de la negativa de Steven Spielberg, una segunda cinta del entrañable personaje comenzó a prepararse, pero desde sus primeros borradores ya parecía condenada al fracaso.

Por infobae.com

E.T., El Extraterrestre fue por muchos años la película más taquillera de la historia, sobrepasada años después por Jurassic Park, también a cargo de Steven Spielberg. La entrañable historia del alienígena que buscaba regresar a su hogar y en el proceso genera una tierna amistad con un grupo de niños terrestres, se convirtió en un clásico instantáneo, por lo que Universal Pictures, no quiso desperdiciar esta oportunidad de generar una obscena cantidad de dinero y ordenó una secuela para E.T.

El resultado fue E.T., Nocturnal Fears, una historia meramente aterradora que se alejó mucho de la magia que entregó la cinta original, por lo que los involucrados terminaron por cancelar el proyecto, pero dejando suficiente material para saber lo que Spielberg tenía en la mente, pero sin entenderlo del todo.

¿Qué había en esta secuela que terminó por ser tan odiada por sus mismos creadores? El origen de esta historia, que cambiaría el amor fraternal por mero terror espacial, tiene sus orígenes mucho antes de que E.T. llegara al cine.

E.T. El Extraterrestre Foto: Universal Pictures/Rick Baker

Encuentros cercanos del tercer tipo: una precuela espiritual de E.T.

En el año de 1977, dos años después de haber creado la cinta considerada el primer blockbuster de la historia, Tiburón, el director fue escogido para dirigir Encuentros cercanos del tercer tipo, cinta de ciencia ficción que hoy es considerada de culto y que desarrolló la idea de los seres de otro mundo llegando a la Tierra de una manera más “realista” que otras obras en las que el terror era el principal motor.

Gracias a una original premisa, un guion sólido y efectos especiales con el sello de garantía de Steven Spielberg, la cinta fue un rotundo éxito comercial, y la idea una secuela comenzó a girar en las cabezas de todos los involucrados.

Desde entonces, Spielberg no tenía mucho interés en crear una secuela directa de una cinta suya, pero no le disgustaba desarrollar una especie de spin-off. De esta forma, el proyecto Night Skies comenzó su producción.

Encuentros cercanos del tercer tipo funcionó como una precuela espiritual de E.T. (Photo by Screen Archives/Getty Images)

Esta película, basada en hecho reales, se centraría en una familia de Kentucky que es “acosada” por un grupo de cinco extraterrestres, que a diferencia de las criaturas de Encuentros cercanos del tercer tipo, eran hostiles. Entre estos alienígenas, cuyo diseño estuvo a cargo de Rick Baker, se destacaba uno: Budde, quien se vuelve amigo de un pequeño niño con autismo: Jaybird. Esta relación niño-alienígena funcionaría como un alivio cómico dentro Night Skies, pero poco a poco, Spielberg desarrolló un particular vínculo con esta parte de la historia.

Según reveló años más tarde, la razón de tomarse personal la relación de Jaybird y Budde, fue porque de niño, cuando los padres de Spielberg se divorciaron, el futuro genio cineasta creó a un amigo imaginario alienígena que le ayudó mucho a lidiar con la pérdida y la soledad. Fue así que Steven decidió descartar la historia de la invasión para enfocarse en la entrañable relación extraterrestre que se quedó profundamente enterrada en la cultura colectiva.

Para el proyecto “Night Skies”, Spielberg tenía pensado que entre la raza alienígena hostil hubiera un extraterrestre que tendría una fuerte amistad con un niño autista (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Fue así que para este nuevo enfoque, Spielberg llamó a la guionista Melissa Mathison, quien tiempo después confesaría que la historia de la amistad de un niño y un alienígena también le caló muy hondo.

“La idea de una criatura alienígena que era benévola, tierna, emocional y tan dulce… la idea de una criatura formando una relación con un niño que venía de un hogar roto me afectó mucho”, declaró la guionista según el libro The Films of Steven Spielberg escrito por Neil Sinyard.

De esta forma nació la historia de E.T. El Extraterrestre, el éxito mundial que ya todo mundo conoce, recaudó casi 800 millones de dólares con un presupuesto de 10 millones de dólares y fue nominada a 9 premios Oscar.

Lea nota completa Aquí