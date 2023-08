Andrés Pastrana arremete contra Gustavo Petro: “Su Gobierno se acabó desde las acusaciones de su hijo Nicolás”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En entrevista con SEMANA, el expresidente Andrés Pastrana dijo que se viene una derrota monumental al Pacto Histórico en octubre. Afirmó que Santos es el principio y fin de Odebrecht en Colombia e hizo referencia a Samper, Uribe, Gaviria, Nicolás Petro, entre otros.

Por: Semana

SEMANA: Usted está recorriendo Colombia, ¿qué ha encontrado en las regiones?

ANDRÉS PASTRANA (A. P.): Vemos una gran decepción hacia un gobierno que prometió el cambio, especialmente lo ve uno en los jóvenes que le dieron la presidencia a Gustavo Petro y hoy son los más decepcionados y desilusionados con un gobierno que, posiblemente, es el más corrupto en la historia de Colombia. Eso afecta a muchos jóvenes porque ellos veían un gobierno de izquierda que, supuestamente, iba a acabar con la corrupción y terminó siendo lo contrario. Para un joven ver que el presidente está comprometido con dineros del narcotráfico en su campaña, dineros no lícitos en su campaña, que está comprometido su gerente, su hermano, su hijo, es muy difícil.

SEMANA: ¿Esta percepción que usted ve tendrá un impacto en las elecciones regionales de octubre?

A. P.: Las elecciones del 29 de octubre, para mí son las más importantes en la historia de Colombia porque se han de definir los próximos 30 años del país. Si nosotros no recuperamos Bogotá, Cali, Medellín, mantenemos Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, y si no preservamos las más importantes gobernaciones, lo que pasará es que la centroderecha no volverá a ver el poder en las próximas tres décadas. Pero lo que uno palpa y siente en las regiones es una derrota monumental al Pacto Histórico en las elecciones regionales. Estoy seguro que la derecha derrotará a Gustavo Petro y a su gobierno. Lo pronostico desde ahora: será una derrota muy grande la del Pacto Histórico por la desilusión que se está viviendo a lo largo y ancho del país.

SEMANA: ¿Incluso en Bogotá, con Gustavo Bolívar?

A. P.: Veremos lo de Bogotá, todavía faltan más de dos meses, hay candidatos de la centroderecha distintos al de la izquierda que es Gustavo Bolívar. Puede ser que Bolívar, inclusive, no llegue a la segunda vuelta y que sea entre Galán, Lara, Oviedo, cualquiera puede estar disputándose el primer lugar.

SEMANA: Confiese una cosa, ¿se imaginó que así sería el gobierno de Petro en el primer año?

A. P.: Lo de la corrupción fue una cosa que no nos imaginamos que llegara. El problema es la corrupción. Hoy, el presidente Gustavo Petro y su campaña están siendo investigados, son penalmente responsables de la violación de los topes electorales. Lo que uno no puede entender es cómo el presidente y su gerente, hoy presidente de Ecopetrol- una compañía que está en la bolsa de New York-, van a salir investigados por la violación de los topes electorales. Hoy, a diferencia del Proceso 8000 que denuncié en 1994, el que es penalmente responsable es el presidente de la República y su gerente de campaña. ¿Quién se iba a imaginar que fuera su hermano (Juan Fernando Petro), el Pacto de la Picota, ofreciendo no extradición a cambio de dinero en las cárceles de Colombia. Lo más grave: hoy Gustavo Petro no puede hablar de golpe blando, ni que la centroderecha, la oligarquía, porque lo que se está dando es que su propio hijo, Nicolás Petro, es quien denuncia a su padre. Las denuncias de corrupción vienen de su propio hijo. Ya hay más de 27 personas del alto gobierno vinculadas por Nicolás a la investigación. Mucha gente va a estar hablando, lo deben estar haciendo. Por eso, lo que yo sostengo es que el gobierno se acabó. El gobierno de Petro, desde que su hijo lo acusó, se acabó.

