David Mendoza: El caso del señor Valdemar

Originalmente titulado “The facts in the case of M. Valdemar”, publicado por primera vez en la American Review en diciembre de 1945 por Edgar Allan Poe, es un cuento corto escrito por el genio en medio de la enfermedad terminal que aquejaba a su señora “Virginia Clemm”. Según Alberto Santos, autor de la breve introducción de la Antología IX de la Editorial Edaf, en este relato se representa “la vana esperanza de retrasar la muerte mediante el poder magnético” de Poe. En tal sentido, el cuento narra el experimento realizado (con su anuencia) de un moribundo que será sometido a un raro tratamiento, algo así como sonambulismo inducido por hipnosis. El resultado es la prolongación de los signos vitales de un cuerpo en cuyo interior termina por morir aquel que lo habita. Al moribundo se le pregunta si está despierto y termina por contestar “estoy muerto”. Luego de prolongar durante meses los signos vitales de aquel cascarón, el muerto termina por pedir que por favor lo despierten para terminar de pasar al otro lado o que lo dejen hipnotizado, pero no en el tránsito de ambos estados. Al despertarlo, el cuerpo se descompone en un segundo dejando una materia fétida y acuosa.

¿A qué o a quién te recuerda?

Me recuerda al actual gobierno. Es algo sin vida que se mantiene con signos vitales. Es lo que queda, un cascarón vacío de gente, de ideas, de votos, de militancia, de entusiasmo, pero que se mantiene, un parapeto. Lo que queda de algo que alguna vez tuvo vida y que ahora ya no, con un grupo de personas que se empeña en mantenerlo en un estado que le impida morir, pero que en el fondo ya no existe, ya murió.

¿Un parapeto?

Las instituciones que maneja el gobierno, instituciones que me atrevo a afirmar que en muy bajo grado cumplen sus funciones fundamentales. Es decir, el aparato público conformado por instituciones al servicio de un grupo político, que rara vez cumplen con lo dispuesto por las leyes, para operar a favor de la sociedad; y que sin embargo, conforman la actual fuente de poder del gobierno. El poder del gobierno no proviene de la sociedad sino del control institucional, sumado a la hasta ahora presente desmoralización y desmovilización de la sociedad.

¿Y los militares?

Hace mucho que la familia militar venezolana de distanció, por no decir más, del actual gobierno. Cabe agregar en este punto, que cuando me refiero a las instituciones, no me refiero a los trabajadores que las conforman, los cuales al igual que la familia militar, hace mucho tomaron distancia, me refiero a los mandamases de las instituciones y al conciliábulo que han conformado para darle piso político al orden existente. Es decir, realmente es algo que se extinguió y que se empeñan en mantener pegado al respirador artificial, un sonámbulo inducido por hipnosis.

¿Maduro podrá hacer campaña presidencial?

Suponiendo que consiga (como parece) algunos churupitos, es un candidato que tiene tal alto grado de rechazo popular, que a donde va lo insultan. A mi entender (y lo digo con absoluta responsabilidad, y con los mejores deseos para su seguridad personal) es un disparate que ese señor ande mostrándose por ahí, es peligroso, debería cuidarse para que lleguemos con bien a las elecciones, y no se provoque innecesariamente un escenario distinto y mucho más complejo que el actual. “La cosa” no anda bien y estoy seguro que lo sabe. Además, su candidatura no tiene posibilidades a pesar de los pronósticos de encuestadoras fantasmas, como una que anda por ahí dándoselas de viva, mostrándolo con un fantasioso 58%. A lo sumo, se encuentra oscilando entre el 14 y el 17% y tendiendo a la baja; eso no se puede revertir.

¿Y las estrategias de inhabilitación y violencia contra los candidatos de oposición, lo del PCV?

Los votos de los comunistas difícilmente irán a parar a la canasta de Maduro aunque salga en la tarjeta, en todo caso, podrán votar por otros candidatos o abstenerse. Lo que sí quedó claro es que una de las tareas que el vice del Pfos fue a cumplir a Cuba, fue pedir permiso para patear a los comunistas venezolanos, y tal parece que le dieron luz verde; y a Figuera, bueno…, adiós luz que te apagaste. Los cubanos creen en la tesis del partido único, y para ellos el negocio es con el Pfos. Por ahí vi que Figuera les había solicitado un pronunciamiento: no te van a responder hermano. Con respecto a las estrategias sobre el resto de la oposición, es más de lo mismo. Caliche.

¿Y la economía?

Hay “econoencuestadores” que afirman que el tema económico está posicionado por encima del del político en Venezuela y que no hay mucho entusiasmo por las elecciones presidenciales de 2024. Estoy de acuerdo con estas afirmaciones; sin embargo, el tema económico es una cuchilla que atraviesa segundo tras segundo al pueblo venezolano, mientras que las elecciones son una idea aún, una posibilidad. De tal manera, que hay que entender que eso es hoy. A medida que la fecha electoral se vaya acercando, esos números van a decir otra cosa muy distinta. De hecho, ya lo dicen. Actualmente se muestra un crecimiento en la intención de voto en unas posibles elecciones presidenciales 2024, con respecto a hace 6 meses, por ejemplo.

¿Efecto MaCo?

Es correcto, MaCo está despertando el entusiasmo en distintos sectores de la sociedad de manera transversal. Lejos de concentrar su fuerza en las clases tradicionalmente privilegiadas del país, absolutamente diezmadas, ha logrado conformar un importante y creciente bloque policlasista que siente la necesidad de salir de este “parapeto” y conducir al país a un régimen de libertades políticas y económicas. El resto de los actores involucrados en este momento está relevado. Sin embargo, será la negociación de los factores de oposición la que dé la conformación final al pabellón electoral. De todas maneras repito algo que ya he dicho, Venezuela no va a dividir el voto en distintos candidatos de oposición, porque no es un problema de evaluar la propuesta de gobierno de cada uno en particular. El objetivo de los venezolanos es despertar al sonámbulo para que termine de extinguirse. Y es que el gran motivador del voto es Maduro. Sacar a Maduro de Miraflores es el gran objetivo político electoral de los venezolanos. Nunca un voto castigo ha acumulado tal grado de energía, contundencia y determinación que el que actualmente se está posicionando en las tripas, en las esquinas, en cada rincón de este país.

¿Cómo ves la economía?

El gobierno está metido desde hace tiempo en una trampa auto gestionada. Contener el precio del dólar a través de la colocación de dólares en el sistema, para parar la inflación que ellos mismos generan a través de la emisión de bolívares, perjudicando la producción nacional y por ende el crecimiento, versus la estabilización monetaria y cambiaria que permita que se generen ciclos productivos y exportadores en el país a mediano plazo. Es decir, seguiremos dependiendo exclusivamente de PDVSA y de las dádivas de un gobierno falaz, que aún recuperando algo de precios y producción (como es el caso) se torna absolutamente insuficiente para las necesidades del país. Se requiere una transformación del modelo, con apoyo primordial (claro está) de la industria petrolera, acompañado de una concepción distinta de la política macroeconómica que se ha llevado en Venezuela, desde la nacionalización petrolera, pero que ha marcado su hito más alto en los últimos veinte años.

¡Dónde está El Aissami!

Maduro, El Aissami que anda desaparecido, el resto de Maduro & Co, no se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com

