Las DURAS palabras del actor Laureano Olivarez contra Edgar Ramírez que se viralizaron en redes

El actor venezolano Laureano Olivarez aprovechó una entrevista para el programa La Excusa del periodista Pedro Padilla, para tildar de “hipócritas” a los también actores venezolanos Edgar Ramírez y José Luis Useche.

En la conversación el caraqueño de 44 años expresó que se llevó una gran sorpresa y desilusión cuando pidió ayuda a sus colegas residenciados en Estados Unidos y obtuvo un trato bastante despectivo.

“Entendí que la forma como ese colega me trato es un completo fantasma, clasista, desprestigiador, malo y bastante hipócrita. Y yo con esas personas no me las llevos. El señor José Luis Useche es de quién estoy hablando”, Expresó.

Al mismo tiempo, tildó al reconocido actor en Hollywood Edgar Ramírez como una persona con doble personalidad que siempre busca impulsar sus intereses propios sin pensar en el bienestar de los demás.

“El señor Edgar Ramírez me dio la mano en el Boulevard de Santa Monica, me dio un abrazo falsario, un beso en el cachete de judas y más nunca que te visto, más nunca nada. La hipocresía, falsedad y ese trato no van conmigo”, indicó.

En este sentido, Olivares alegó que no es la primera ocasión que Edgar Ramírez tiene un supuesto trato falso contra actores, por lo que le envió un mensaje de ser transparente y mostrar su verdadera cara ante el mundo.

