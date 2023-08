Se incendió el motor de un avión que despegó de aeropuerto en Houston y todo quedó captado en VIDEO

Un video muestra el momento en el que el motor de un avión de Southwest Airlines que despegó de Houston, Texas, con destino a Cancún, México, se incendia.

Por El Diario NY

El incidente se reportó este martes a eso de las 6:45 p.m., según el reporte de KHOU 11, medio que divulgó las imágenes que le enviaron testigos.

El piloto del vuelo 307 tuvo que retornar al Aeropuerto Hobby.

El fuego se debió a un problema mecánico justo después del despegue. Su origen no ha sido especificado.

Viewers sent videos to our newsroom of flames coming from a plane near Hobby on Tuesday. The airline company said Southwest Flight #307 from Houston to Cancun returned to the airport "to check out a potential mechanical issue." #khou11

MORE: https://t.co/y8MnbQ00ox pic.twitter.com/WDYoGuzMhe

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) August 16, 2023