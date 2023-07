Patrulla fue arrollada por un tren en Colorado y dentro estaba una mujer esposada: oficial enfrentará consecuencias

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un policía de Colorado que metió a una mujer esposada en un vehículo policial que luego fue arrollado por un tren de mercancías fue declarado culpable de agresión e imprudencia, pero fue absuelto de un tercer cargo criminal por intento de homicidio involuntario durante un juicio el pasado viernes.

Por El Mundo

Jordan Steinke es el primero de los dos agentes en ir a juicio por este accidente, que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2022, y que dejó a Yareni Ríos-González gravemente herida.

“No hay duda razonable de que poner a una persona esposada en la parte trasera de un coche patrulla, estacionado en las vías del tren, crea un riesgo sustancial e injustificable de acciente por el tren”, dijo el juez Timothy Kerns.

Fort Lupton police officer Jordan Steinke has been charged with attempted reckless manslaughter, a felony, and two misdemeanors — reckless endangerment and third-degree assault — in connection with the September 2022 incident, which left the woman severely injured. pic.twitter.com/o6iZ5fBpxr

— That Guy Shane (@ProfanityNewz) July 29, 2023