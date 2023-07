El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de julio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Cuando dejamos la necesidad de controlar cada detalle, permitimos que todo fluya y que suceda lo que tenga que suceder. Hay tantas cosas buenas que podemos vivir, pero por el temor de sufrir, de equivocarnos o de que todo vaya mal nos impide vivir lo bueno también. Solo deja que todo fluya.

Tauro

No juegues el juego de usar máscaras para no revelar quién eres realmente, porque tú eres tú y te querrán tal cual eres. Tampoco las uses para evitar ser herido, porque cuando se trata de una relación tóxica eso no funciona. Saldrás herido si o si.

Géminis

No exijas tiempo al que ni siquiera te da atención, porque si te amara de verdad te regalaría su presencia sin que se lo pidas. A veces nos aferramos a los sentimientos, a las personas y a las situaciones porque tenemos miedo de perderlas, pero confía, sino te convienen, estarás mejor cuando ya lo sean parte de tu vida.

Cáncer

No esperes que llegue el mejor momento, créalo. Las condiciones nunca serán perfectas, pero si pueden ser adecuadas y con un poco de esfuerzo, las mejores. A veces se nos va el tiempo, por no decir la vida, esperando, cuando basta dar un paso adelante para lograr lo que queremos. ¿Que si ni funciona? Igual lo habrás intentado. El día es hoy.

Leo

Si otros aprueban o no tu forma de amar, no es tu problema, es de ellos y esa actitud se basa en sus limitaciones, no en las tuyas. Como vives el amor es una decisión muy particular que debe ser respetada por quienes te rodean, a menos que sea una forma de amar tóxica, en ese caso una retirada es la mejor opción.

Virgo

Es un día para tomar decisiones sin explicar mucho el porqué o para que. Simplemente no lo necesitas. Necesitas libertad de acción y punto. Se claro y directo y profundiza sólo cuando sea estrictamente necesario o quizá, cuando tú corazón te lo indique.

Libra

Siente y expresa tu amor desde el fondo de tu corazón e invita a quienes te aman a que lo hagan también. Derriben juntos esas barreras emocionales que sin darse cuenta levantamos en algunas ocasiones. Y es cuando vivimos el amor a plenitud somos más libres y felices, pero sobre todo, nos sentimos en paz.

Escorpio

Cuando perdonas no le estás haciendo un favor a alguien más, te lo haces a ti. El perdón libera tu alma y tu corazón, te permiten vivir la vida sin pesadas cargas emocionales y te ayuda a dejar ir completamente. Y ten presente que perdonar no significa permitir que la otra persona vuelva a ser parte de tu vida, puedes perdonar y dejarla ir.

Sagitario

No todo tiene que ser blanco o negro, los grises a veces también son válidos e incluso, funcionan mucho mejor. Puede que hoy no alcances la excelencia ni obtengas el reconocimiento que tanto buscas, pero si lo haces bien, puedes darte por satisfecho y abrir puertas a lo próximo que ha de venir.

Capricornio

Los celos te desvían de una relación sana. Libérate de ellos y trabaja en amar sin miedos ni inseguridades. Y si aún así los sientes, evalúa si tu actitud es consecuencia de las experiencias del pasado o si es por falta de confianza en tu pareja. Estar claro te ayudará a sanarte internamente y ¿porque no? A sanar lo que está mal en la relación.

Acuario

Puedes hacer lo que te propongas, hoy, mañana y siempre. Existen varios caminos que pueden conducirte adonde quieres estar y otros adonde ni te imaginas, lugares, situaciones o experiencias que pueden ser mucho mejores de lo que tienes en mente. La clave es no cerrarse y mantener los ojos bien abiertos.

Piscis

Tus decisiones determinarán lo que sucederá en el futuro, pero como en una relación depende de dos o de más, tendrás que trabajar en equipo y conciliar hasta llegar a acuerdos que satisfagan a los involucrados. Nadie dice que será fácil, y es que cada cabeza es un mundo, pero cuando la intención es buena los resultados son increíbles.