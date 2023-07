La historia secreta detrás de la cabeza rapada de Sinead O’Connor

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sinéad O’Connor, la cantante irlandesa con voz de ángel, ha fallecido a los 56 años. Siempre la recordaremos con sus enormes ojos verdes y la cabeza rapada cantando el single que la lanzó a la fama en 1990, Nothing Compares 2 U; una canción escrita por Prince que encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos y Reino Unido. Un éxito que la cantante nunca deseó.

Por VanityFair

Era diferente a todos. Sus canciones eran canciones de denuncia, al igual que muchas de las decisiones que tomó durante su vida, como el drástico corte de pelo en respuesta a los ejecutivos discográficos que querían que tuviera un aspecto más femenino.

Tenía solo 19 años cuando le pidieron que se dejara melena y se pusiera minifalda, pero, animada por su representante, decidió raparse la cabeza. En una entrevista en 2021 para el Washington Post Live con motivo de la publicación de sus memorias, Rememberings, contó cómo tomó esa decisión.

“Mi representante de entonces me dijo: ‘Creo que deberías raparte’. Entonces yo llevaba cresta. Me gusta el capítulo del libro que habla de cuando me rapé la cabeza, es muy divertido. El peluquero griego que me rapó era un chico joven, un poco mayor que yo, y estaba flipando. Tanto que, al final, cuando terminó el corte, estaba como en el vídeo de Nothing Compares 2 U. Una lagrimita se deslizaba por su cara porque estaba horrorizado de lo que acababa de hacer”.

