¿James Cameron dirigirá una película sobre Titán? Lo que dijo el director de Titanic sobre el rumor

El director de Titanic, James Cameron, probablemente se quedará con los documentales sobre el barco hundido de 100 años. El sábado por la mañana, Cameron recurrió a Twitter para poner fin a los rumores que circulan de que podría crear una película sobre la tragedia del sumergible OceanGate del mes pasado.

Por Vulture

“Por lo general, no respondo a los rumores ofensivos en los medios, pero necesito hacerlo ahora”, escribió Cameron en referencia a los rumores de principios de esta semana.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023