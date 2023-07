“Me metió la lengua cuando tenía 16 años”: Figura de Nickelodeon denunció que fue abusada por Jonah Hill

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

La actriz que fue una figura adolescente del canal Nickelodeon, Alexa Nikolas, acusó a su colega Jonah Hill de haberle dado un beso a la fuerza cuando ella tenía 16 años en una fiesta organizada por otra estrella de Hollywood.

Por TN

De acuerdo a lo que publicó el medio Page Six, el protagonista de Comando especial negó las acusaciones y aseguró que es “todo un invento”. A su vez, Justin Long, el otro famoso salpicado por el escándalo, también le dijo a ese medio que no tenía idea de que en la fiesta organizada por él había habido una situación de este tipo.

Cómo es la denuncia mediática contra Jonah Hill por abuso

Alexa Nikolas, conocida por trabajar en la serie Zoey 101, se lanzó en Twitter a narrar lo que le pasó cuando tenía 16 años. Contó que fue a una fiesta organizada por Justin Long y que, en un momento, después de un tiempo, salieron fuera del lugar en el que estaban y Jonah Hill le pidió un cigarrillo. En ese instante, el actor la habría atacado.

“Jonah Hill no me entregó el cig (pucho), lo que pensé que era extraño y luego, cuando volvíamos a la puerta, se lo pedí y no dijo nada, pero me golpeó contra la puerta y me metió la lengua en la garganta”, tuiteó.

Lea más en TN