Juan Pablo García: ¡No es narrativa Lula, es una gran realidad!

Posteado en: Opinión

Hace aproximadamente un mes Maduro visitó al presidente de Brasil, Lula da Silva , quien en su afán de lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro manifestó que en Venezuela lo que existía era una narrativa inventada. Mayor falacia y acto de complicidad comete Lula cuando el mundo sabe lo que esta sucediendo en Venezuela, un país en donde sistemáticamente se han violada y se continúan violando los DDHH.

Tenemos que recordarle al Presidente Lula da Silva que recientemente miles de víctimas de la represión y torturas del régimen que encabeza Maduro rindieron testimonios, testimonios que son desgarradores, que pegan en el alma, espeluznantes. Nuestros presos políticos que son más de 280, constituyen las mayores víctimas de esas sistemáticas e intensas torturas, son expuestos a tratos crueles e inhumanos, inclusive con ellos se ha llegado hasta el caso más extremo, asesinarlos, muestra de ello son los casos del C F. Acosta Arévalo, de Fernando Albán, a quien lo lanzaron de un 10 piso desde la sede del sebin en Caracas, del General Isaías Baduel, asesinados en custodia por el régimen y los que faltan, esto no es narrativa Sr Lula da Silva, esto es una gran realidad y solo lo hace un régimen criminal como lo es el que encabeza Nicolás Maduro, un régimen de los peores que ha vivido y vive el continente occidental.

Maduro es un tirano, es un criminal, por eso esta hoy imputado por crímenes de lesa humanidad ante la CPI, Maduro ha hecho que más de 7 millones de venezolanos huyan de nuestro país buscando calidad de vida, buscando futuro y en ese transitar se han perdido muchas vidas, esas muertes son también culpa del tirano Maduro.

Esto no es narrativa presidente Lula, esto es una gran realidad. Usted sabe que Maduro ha cometido crímenes de Lesa Humanidad, por los que será condenado. Usted ha visto como en su país existen miles de venezolanos desplazados que huyen por la crisis humanitaria en la que Maduro y sus compinches han sumergido a nuestra amada Venezuela, por el saqueo perpetrado a la nación. Se han robado más de 700mil millones de dólares del erario público. Eso es la gran realidad Sr. Lula.

Desconocer estos crimenes, banalizarlos, es ser cómplice y usted eso es lo que hace al recibirlo en su país como un jefe de Estado, esta actuando como un gran cómplice de los actos criminales perpetrados por el régimen criminal que encabeza Maduro, usted irrespeta con su accionar, con sus palabras a los familiares de los asesinados, torturados, encarcelados y perseguidos cuyo único pecado ha sido disentir del régimen crminal, usted irrespeta a los millones de venezolanos desplazados que andan por el mundo buscando calidad de vida, buscando presente, buscando futuro.

Este 27 de junio Presidente Lula, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó reanudar la investigación sobre la situación del caso Venezuela. La sala determinó que en Venezuela no se estan investigando los crímenes de lesa humanidad. Además, el enfoque de las investigaciones internas estan generalmente dirigidas a los perpetradores directos y/o de menor nivel, es decir el régimen no ha investigado a la cadena de mando y ha pretendido que al imputar funcionarios de bajo rango se frene la investigación, cosa que no ha logrado ni logrará ya que está muy claro que el régimen criminal el cual encabeza Maduro, persigue, encarcela, tortura, desaparece y asesina a la disidencia. Está decisión presidente Lula ratifica ante el mundo que no es narrativa inventada, que lo que sucede en Venezuela es una gran realidad, es decir, en Venezuela existe un régimen que comete crimenes de lesa humanidad.

Los venezolanos de bien celebramos esta decisión tomada por la CPI, la cual nos acerca mucho más a la justicia y a la reparación de todos los daño generados a los venezolanos.

Presidente Lula, hagan lo que hagan, no podrán ni usted, ni nadie blanquear la imagen del régimen ante la comunidad internacional y mucho menos ante los venezolanos. Maduro no solo está imputado por crimenes de lesa humanidad ante la CPI, sino que también esta imputado por la justicia norteamericana por narco terrorismo y por lo cual pesa sobre él una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Esta es otra gran realidad presidente Lula, no una narrativa inventada.

No tenga duda presidente Lula de que los venezolanos derrotaremos la tiranía, recuperaremos la Libertad y la justicia llegará a Venezuela.

¡Viva Venezuela libre!