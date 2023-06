Sarah McBride, la mujer que quiere convertirse en la primera congresista transgénero de EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Sarah McBride, la primera mujer transgénero que se convirtió en senadora estatal en el año 2020, quiere volver a ser historia, al convertirse en la primera congresista transgénero. Para ello, ha anunciado su pretensión de llegar al curul que corresponde a Delaware en la Cámara de Representantes. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

Por El Diario NY

A través de un video de campaña publicado este lunes en Twitter, McBride aseguró que está comprometida con la gente de Delaware “que no es vista”. “Todos merecen un miembro en el Congreso que los vea y los respete“, dijo McBride.

Según relata The Hill, McBride no es la primera persona abiertamente transgénero que aspira a lograr un espacio en la Cámara de Representantes. Más de una docena de otros líderes políticos transgénero lo han intentado. No obstante, McBride tiene muchas posibilidades de ganar.

