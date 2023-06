Histórico 64 años de Barbie: ¿por qué hubo que esperar tanto para una película live-action?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde hace años existía la idea de llevar a la histórica muñeca a la gran pantalla con actores de carne y hueso, pero no fue hasta la llegada de Greta Gerwig que Mattel encontró lo que buscó por décadas.

La famosa muñeca Barbie nunca ha sido ajena a las cámaras. En 1987, cuando Barbie ya llevaba prácticamente 30 años en el mercado, llegaron las dos primeras cintas para televisión: Barbie and The Sensations: Rockin’ Back to Earth y Barbie and the Rockers: Out of This World, ambas con una recepción promedio.

Sería hasta el siglo XXI que Mattel se tomaría un poco más en serio la creación de largometrajes inspirados en su juguete más famoso en favor de generar aún más ganancias. Todo comenzó con Barbie en cascanueces estrenada en 2001, y desde entonces, un total de 45 largometrajes se han estrenado con Barbie envuelta en toda clase de aventuras.

Barbie en El Cascanueces fue la primer cinta oficial de la muñeca, dando pie a más de 40 largometrajes posteriores

El desarrollo de una película live-action era el paso más obvio a seguir. De hecho, la figura de Barbie había crecido mucho más que la marca de Mattel, por lo que llevarla a la pantalla grande con personas de carne y hueso debió haber sido considerado desde mucho tiempo atrás.

Las razones por las que Barbie no había sido presentada en el cine en un live-action han sido muchas, pero se resume en esto: Mattel es muy protector con su juguete insignia. En el año 2000, una escandalosa demanda se llevó varios titulares después de que Mattel demandara a la banda danesa Aqua por el tema Barbie Girl, argumentando que era una violación de derechos de marca además de vincular la sexualidad con un juguete para niños (lo cual es irónico dado que Barbie fue inspirada en Bild Lilli, una muñeca sexual de origen alemán.

Aqua ganó la lucha legal y, para sorpresa de todos, Mattel decidió comprar los derechos de la canción para hacer un comercial, simplemente cambiando las partes de la canción más explicitas.

Aqua es el grupo danés que en 1997 lanzó “Barbie Girl” éxito que les valió una demanda de Mattel (Instagram @aqua.dk)

Años más tarde, Barbie aparecería en la exitosa película Toy Story 3, con una versión ochentosa con la que se bromeaba con lo “anticuada que era”. Mattel no quería que su “juguete favorito” fuera objeto de burla, y aunque no se sabe si estuvieron involucrados en el desarrollo creativo de la cinta, Barbie terminó siendo uno de los personajes favoritos de chicos y grandes, con uno de los comentarios más subversivos no sólo de Toy Story, sino de las películas infantiles:

“La autoridad debería derivarse del consentimiento de los gobernados, no de la amenaza del uso de la fuerza”, dice el personaje.

