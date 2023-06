David Mendoza: Retomando en medio de la vorágine

Posteado en: Opinión

Luego de tomarme un tiempo para atender asuntos comerciales y personales, con la mirada un poco aturdida por la gran cantidad de acontecimientos relevantes y estridentes, en la mayoría de los casos, que ocurrían mientras yo trataba (no sin mucho esfuerzo) de concentrarme en mis cosas y reprimir al mejor estilo de los dictadores latinoamericanos mis impulsos analíticos, esquineros y angulados, socarrones, a veces burlescos o enervados, vuelvo al ruedo convencido de ciertas cosas que voy a tratar de resumir en afirmaciones discutibles, subjetivas, imprecisas quizá en ocasiones y deliberadamente gruesas; es decir, cargadas de lo propio del ojo de cualquier individuo; pero y eso sí que es importante, rebosadas de respeto por mi labor opinadora, y por ti mi querido lector, que inviertes tu escaso, cansado y gastado tiempo en mis percepciones.

1- Dios salve a Trump, pero lejos de Venezuela.

2- Todos los que promovieron una salida a través del apoyo de ese déspota, loco de manicomio, me refiero a Trump por si no queda claro, Guaidó, María Corina, y demás miembros gruesos y erectos más no electos del G4 o G3 o punto G, nos deben una explicación a todos los venezolanos.

3- El gobierno se siente muy huérfano para ir a unas elecciones con un candidato que vaya construyendo progresivamente su apoyo, y por eso, pulverizó la primaria de la oposición. tan caga…

4- La primaria sin el CNE es una entelequia.

5- Supongo que el número de candidatos al final de la primaria sin CNE irá reduciéndose hasta tender a María Corina y Prosperi. Ya veremos si estoy pela´o.

6- Otra vez parecen tener razón Bernabé y la Alianza Democrática con respecto a la primaria y a la situación general. Sin embargo, lo más probable es que el abanderado con real oportunidad ganadora salga del G4 con todo y sus barrabasadas.

7- Muchos políticos y opinadores pro trumpistas en Venezuela no encuentran salida a la centrífuga que crea el principio de consistencia. El ventilador que encendió les llenó la cara de barro. Trump los pulverizó sin piedad. Me pregunto si lo hizo a propósito para cobrarles el negociar con Biden.

8- Quiero escribir las 10 cosas que nos ha enseñado Joe Biden sin que suene a jalamecatería. Por ejemplo: 1. No importa si un presidente no sabe cuál salida del escenario le corresponde, lo importante es mantener la democracia. 2. A los ochenta y tantos años un hombre puede aspirar a la reelección a la presidencia de EEUU siempre que su contrincante sea Donald Trump. 3. Es posible aspirar a morirse en el poder sin instaurar una dictadura. 4. Se puede tener al lado como esposa a una mujer hermosa a los ochenta y tantos. 5. Todas las familias tienen a un hijo malandro y a veces a un militar… (en Latinoamérica puede en ocasiones utilizarse como sinónimo). 6. Independientemente de las preferencias que se tengan (no voy a hablar de ideología porque es algo profundo pero sumamente frivolizado actualmente por la izquierda, la derecha, los confundidos y contradictorios libertarios, los fanáticos marxistas y demás religiones sustitutas del platónico cristianismo), hay que reconocer que el viejito tiene cojones cuadrados: mantiene a raya a Putin, baja la inflación de a pelo en EEUU, mantiene más o menos controlado el precio del petróleo, tiene a Trump como su mascota sin ni siquiera ignorarlo, y se mantiene firme en su jala y encoje con la China de Xi Jinping, subiendo las tasas de interés y despegándose ese vampiro que ha significado el financiamiento chino, entre otras. Un aplauso a un presidente muy subestimado y vapuleado por la fuerza mediática del Joker que es Trump. Pd. 7. Puede que de su fría mano llegue la primera presidente de EEUU, ya veremos.

9- Lamentable lo de César Farías. Sin embargo, se ha ganado a pulso y esfuerzo el ser considerado como un abanderado de la venezolanidad actual. Aguerrido, polémico, valiente, a veces equivocado, un hombre de carne y hueso con gran pundonor y una rabia incontenible, contenida. Saludos César.

10- Hay un luto por los turistas de un sumergible llamado “Titán” que implotó, lamentablemente. Lo asombroso es el poco de gente que se suma a ese duelo, pero no dice nada (el pocotón de gente en doloroso y sonoro duelo) de los venezolanos muertos en el Darién, o a manos de violentos en el extranjero, o la trata de personas de la cual son víctimas los venezolanos, o la hambruna en el país y la crisis que ha esclavizado a millones de venezolanos, una cosa loca. Unos ricachones que ejerciendo su derecho, sin coacción de ningún tipo, deciden asumir a cuenta y riesgo en nombre de la aventura, aventurarse, y la aventura se los tragó. Lo lamento mucho. Que se investigue a los responsables si los hay. Que se resarza a las familias, fin del cuento.

11- La campaña de Ma Co está a todo motor, encendida al límite que da el tablero. Hay que administrarse. Lo más probable es que terminemos viendo un candidato de consenso. No sé, eso creo, vainas de uno. PD. le mando un piropo: eres una mujer muy valiente y perseverante, no hay duda. Un consejo no solicitado: resuelve el tema del voto y el CNE. No puede ser candidato contra Maduro & Co, alguien que no pueda convocar a votar a todos los venezolanos con el órgano rector ejerciendo sus funciones como sea que lo terminen haciendo, luego de las negociaciones del caso.

12- Me dice mi mujer que Maduro se ve canoso y viejo. Y que el segundo se burló porque dijeron que estaba viejo, feo y gordo. Son muchos años en el poder (23). Yo estoy adquiriendo la misma sustancia pero sin el poder y trabajando como un buey para aguantar la mecha. Si me ponen a elegir y podemos omitir el montón de daño que han hecho y siguen haciendo… jeje, mejor como ellos.

Maduro, El Aissami, y el resto de Maduro & Co, no se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com

Sean de mis primeros suscriptores en Youtube: https://youtu.be/C6kivvtHWrk

Nuestros libros

Termómetro Económico, Tomo I. Gerencia, Finanzas y Negocios

https://www.amazon.com/-/es/David-Mendoza-Yamaui-ebook/dp/B07PP9PK98/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37AWEZJL6VQZC&keywords=david+mendoza+yamaui&qid=1681739685&s=books&sprefix=david+mendoza+yamaui%2Cstripbooks%2C512&sr=1-3

El Poder Creador del Ser. Un Enfoque Ontológico de la Felicidad. https://a.co/d/iB2eVzU

Nuestros cursos

https://www.udemy.com/course/gerencia-estrategica-e-ingenieria-de-negocios/ https://www.udemy.com/course/estrategias-de-negociacion-y-persuasion/

“In house” para empresas instagram:@termometro.economico.