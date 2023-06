Jordi Martin le advirtió a Clara Chía de las infidelidades de Piqué: Que le pregunte dónde estaba la noche del #8May

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El periodista le dijo a la nueva pareja del ex futbolista que piense bien antes de casarse.

Por infobae.com

A pesar de la orden de alejamiento impuesta por una juez, Jordi Martín no cesa en su deseo de dejar en la calle a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía. El reportero, que muchos han catalogado como el enemigo número uno del ex futbolista, ha ofrecido nuevas declaraciones donde revela las escapadas por las noches que se ha dado ex de Shakira, asegurando que ha “estado con media Barcelona”.

Según Jordi, hace un mes Gerard, le fue infiel a Clara Chía Martí, señalada de ser quien provocó la separación también empresario deportivo.

“Antes de casarse que le pregunte dónde estaba la noche del 8 de mayo Gerard Piqué. Yo ya lo sé”, aseguró Martín, dejando ver que Piqué la había pasado muy bien e insinuando que fue infiel.

Esta no es la primera vez que se rumoran las infidelidades del español, hace meses se decía que aún estando con Shakira y Clara Chía estuvo con una abogada de nombre Julia Puig, pero la joven le perdonó la infidelidad y siguieron adelante.

Martín sostiene que las infidelidades de Piqué no han sido solamente hacia su ex pareja Shakira, con quien sostuvo una relación durante 12 años, también con su actual novia.

En su conversación con el periodista Jorge Viera para su programa The Red Phone, el paparazzi no escatimó en contar historias de Gerard.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches”, asegura el reportero, “Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge”.

Martín asegura que desde que supo cómo era en realidad la personalidad del futbolista pensaba mucho en Shakira, incluso Tonino Mebarak, hermano mayor de la cantante, un día lo citó para preguntarle por lo que sabía.

“¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?”, respuesta que Jordi dijo, jamás ofreció.

