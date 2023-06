Shakira se confiesa ante la justicia: encuentros con su ex empezando con Piqué y la locura “más romántica” de su vida

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El torbellino de problemas para Shakira aún continúa tras su tormentosa separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

lapatilla.com

La cantante colombiana, ahora residenciada en Miami (EEUU), asistió a una audiencia con la justicia española para declarar sobre el fraude fiscal del cual se le acusa y en la misma “se desnudó” emocionalmente y puso en la palestra su relación con el defensor padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

De acuerdo con la información exclusiva filtrada y publicada por EL PAÍS de España, la artista, quien sostuvo 80 minutos de sesión con la fiscalía, reconoció que Piqué sufría de celos a principio de su noviazgo debido a que ella se veía con su expareja en Bahamas. También confesó la locura más romántica que realizó por el deportista.

Durante la audiencia, la artista neogranadina autora de éxitos como “Waka-waka” e “Inevitable”, intentó convencer a la justicia de que no fue hasta 2015 cuando fijó su residencia en Barcelona.

Hacienda española pide más de 8 años de cárcel y casi 24 millones de euros por seis presuntos delitos contra la Agencia Tributaria.

Desde el lado de Fiscalía, aseguran que la colombiana ya se encontraba residiendo regularmente en España entre los años 2011 y 2014, sin cumplir con sus obligaciones tributarias.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, justificó Shakira del por qué habría escogido España como país para vivir.

Su relación con Piqué

La barranquillera confesó que en los inicios de su noviazgo con el ahora presidente de la Kings League solía ir a Bahamas a reencontrarse con su expareja, situación que no agradaba a Pique.

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex“, confesó Shakira.

Asimismo, agregó que “era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex (…) Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard” [7/8] https://t.co/NLQ8uZGtI2 — EL PAÍS (@el_pais) June 16, 2023

Shakira reveló que en un principio “no tenía ganas de venir a España“.

“Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor”, agregó.

De acuerdo con su confesión, la colombiana reveló que la acción más romántica que hizo en su vida ha sido por el catalán.

“Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard“.

El pasado 4 de junio de 2022, Shakira anunció por sus redes sociales que se separaba del exfutbolista. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y del deporte. Las secuelas de la ruptura siguen dando de qué hablar en la actualidad.