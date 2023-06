Con gasolina y repuestos de mala calidad: ¿Cuánto cuesta mantener un carro rodando en Venezuela?

Posteado en: Destacados, Internacionales

En Venezuela no se están produciendo vehículos y hay dudas sobre la calidad de la gasolina. Solamente están entrando importados, y por eso hay un mercado de compraventa de unidades usadas con precios no siempre muy solidarios. Cuesta comprar un carro en Venezuela hoy día, pero: ¿Cuánto cuesta mantenerlo rodando?

Por Alejandro Ramírez Morón / bancaynegocios.com

Gino Fileri es presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos. Abre fuegos diciendo que “es un tema complicado porque se trata de carros que ya sobrepasaron los 300 mil kilómetros de uso, muchos ya llegaron a 600 mil. Tenemos un parque automotor que tiene más de 20 años. Los gastos de mantenimiento completo pueden sobrepasar los 1.800 dólares”, ofrece una cifra que deja sin aliento a cualquiera. Incluso hasta 2.000 dólares, porque –argumenta- hay carros a los cuales hay que hacerles de todo.

Lo más común es que los carros necesiten, con mayor asiduidad, cambios de concha de bielas, concha de bancadas, pistones, anillos, rectificación total, y -en otros casos- cadena de tiempos.

Aceite y gasolina de mala calidad

“También tenemos un problema –que fue gravísimo en su momento- cuando tuvimos una gran cantidad de problemas con aceite de mala calidad, se hizo un gran daño al consumidor final”, comenta el presidente de Canatame en conversación con Banca y Negocios.

“Tenemos una gasolina con exceso de azufre, que también daña y aumenta el desgaste del motor, y sucede igual con el diésel. Incluso en los carros modernos está trayendo problemas porque no están preparados para un exceso de azufre. El que está trayendo un carro importado con euro 6 o euro 8, va a tener muchos problemas, porque en Venezuela el retorno de gases de escape va a hacer daño a los motores”. Parece que el país está muy mal incluso en este tipo de menudencias.

Cuando se habla de la categoría euro se alude a la normativa europea sobre emisiones contaminantes, la cual establece estándares de combustión para vehículos que procuran reducir la contaminación ambiental. Al parecer, el combustible que se comercializa en Venezuela es incapaz de ajustarse a esa reglamentación.

Reparaciones más comunes

Fileri relata que las reparaciones más solicitadas son entonaciones mayores, frenos y hay una alta gama de cantidades de repuestos de clase A, B y C. Pero los repuestos más específicos no son tan fáciles de conseguir.

En consecuencia, entra el tema de los vehículos de carga pesada y maquinarias. Esos repuestos –explica- como no son de alta frecuencia son escasos, porque “el que está trayendo puerta a puerta no conoce ese repuesto y no lo trae”.

En este orden de ideas, cabe decir que los repuestos con más frecuencia en ventas, con varios tipos de clase, son los que se importan puerta a puerta “para mantenerse en esta economía informal que hay en el país”, indica la fuente.

Las multinacionales se fueron

El presidente del gremio de talleres mecánicos dice que por desgracia Venezuela perdió a las multinacionales de repuestos. Marcas como Bosch, reconocida en todo el orbe, no está en Venezuela, sino a través de 3 o 4 distribuidores.

Lo mismo sucede con Champion. “Así no se puede controlar que no haya informalidad. Tú compras una caja de repuestos Toyota, y no sabes si es original, pero si las empresas estuvieran en el país, ya los departamentos legales estarían tras estos distribuidores. Igual pasa con los aceites”, precisa Fileri.

El líder gremial da algunos consejos preventivos para evitar que las cosas con su carro pasen a mayores.

En primer lugar, buscar talleres formales que den al cliente garantía del servicio.

Usar aceites de buena calidad cuyo costo se ubica entre USD 80 y USD 120. «Pero vale la pena».

Hay que hacer los frenos cada seis meses.

