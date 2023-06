La historia de Ruslan Anitin, el soldado ruso que se rindió ante un drone ucraniano

Click to share on Google News (Opens in new window)

El 9 de mayo, el soldado ruso Ruslan Anitin sufría la persecución de drones ucranianos que lanzaban pequeñas bombas. Desesperado, en ningún momento se avergonzó en suplicar a la cámara del dron que terminara con los bombardeos, así lo reseñó INFOBAE.

Las imágenes de la cámara fueron retransmitidas en un puesto de mando de la 92ª Brigada Mecanizada de Ucrania a pocos kilómetros de distancia, cerca de la ciudad oriental de Bakhmut. El coronel Pavlo Fedosenko consultó con otros oficiales y ordenó a los pilotos de drones que capturaran vivo a Anitin.

Una línea telefónica ucraniana para rusos que quieren rendirse ha recibido más de 17.000 solicitudes desde septiembre pasado, de acuerdo a información proporcionada por funcionarios ucranianos citada por The Wall Street Journal.

En las redes sociales inundan quejas de soldados que exigen mejores equipamientos para combatir, mientras sus esposas denuncian que les fueron prometidos puestos de trabajo en la retaguardia que luego no se cumplieron.

El relato de Ruslan Anitin a The Wall Street Journal revela la difícil situación que enfrentan muchos soldados rusos en el conflicto con Ucrania. El hombre de 30 años que anteriormente trabajaba como alguacil en una prisión fue movilizado por Rusia y enviado a luchar en Ucrania.

On May 9, drone telepilots of the "CODE 9.2" team of the 3rd battalion of the 92nd brigade of the Armed Forces of Ukraine helped save the life of Russian serviceman Ruslan Anitin near Bakhmut

When the drone prepared to attack him, the corporal showed signs that he was asking to… pic.twitter.com/iwE4K4fujo

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) May 13, 2023