“No podemos volver a ser amigas”: La actriz Amanda Gutiérrez respondió a la polémica de Mimi Lazo (VIDEO)

En una reciente declaración, la actriz Amanda Gutiérrez abordó la polémica que rodea a su compañera Mimi Lazo y reconoció públicamente que considera que es una buena actriz. Sin embargo, también dejó claro que su amistad está totalmente rota y que solo van a compartir un nuevo trabajo.

“¿Mimi Lazo es una enchufada? No sé, ni me interesa. Fuimos muy amigas, la he querido durante muchísimos años, ahorita no podemos ser amigas porque no tenemos absolutamente nada en común (…) Hay que ser más empáticos, el país es más importante que toda esta porquería de la gente que critica. Es una maravillosa actriz que la gente ama”, dijo.

Amanda Gutiérrez sostuvo que el regreso de las producciones al país es una buena noticia y que eso hay que aprovecharlo.

Recordemos que Mimi y Lazo serán parte de la nueva producción de Venevisión, que comenzará sus grabaciones en los próximos días.