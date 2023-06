Leo Messi, detenido por migración en China… ¿qué sucedió?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras confirmarse su nuevo equipo el pasado 7 de junio, el astro argentino, Lionel Messi se incorporó a su selección para afrontar los amistosos de la habitual fecha Fifa del presente mes. Ante Australia, la albiceleste buscará seguir por el camino de la victoria tras su consagración en el pasado Mundial de Qatar, así lo reseñó la REVISTA SEMANA.

Para este duelo, Messi tuvo que pasar por China, país que se paralizó con su presencia y que de paso lo hizo tener un susto enorme. El atacante, que ahora jugará para el Inter de Miami, llegó a suelo asiático en su avión privado, sin embargo, fue detenido por las autoridades locales por no tener visa para ingresar, algo que generó revuelo.

Las versiones de la prensa aseguraron que todo se trató de una confusión, pues “Messi no contaba con el documento, pues creyó que no lo necesitaba, que bastaría con su pasaporte comunitario español, pero realmente éste lo deja entrar a otros países como Taiwán”, contó el diario Medio Tiempo.

“Lionel pensó que Taiwán pertenecía a China, pero las autoridades de este país lo ayudaron y sólo fueron par de horas detenidos”, agregó dicho rotativo.

No obstante, Messi logró superar el filtro de migración y poder entrar a territorio chino donde miles de fanáticos lo esperaban con arengas y carteles. “¡Messi! ¡Messi!”, gritaban cientos de aficionados que esperaban en el aeropuerto, luciendo la camiseta de rayas albicelestes de Argentina con el número 10 del rosarino, según imágenes virales publicadas en redes sociales.

Varios centenares más de fanáticos aguardaban frente a su hotel, cerca de la orilla del río Liangma, adonde muchos pekineses suelen ir a pasear.

Por medio de pancartas, en inglés y en español, los aficionados le dieron la bienvenida al siete veces Balón de Oro. Los seguidores chinos, primero tranquilos y más bien reservados, se pusieron de repente a gritar a pleno pulmón el nombre de su ídolo al creer que llegaba el autobús con el astro argentino.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China‘s border police ?

pic.twitter.com/wkBDnMLbn5

— ??? Bad ? ucao (@badiucao) June 10, 2023