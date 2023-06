Decapitación y necrofilia: el negro pasado de “La Peque”, sanguinaria sicaria de Los Zetas

Posteado en: Internacionales, Titulares

Sobre Juana, alias “La Peque”, se han dicho muchas cosas. Muchas de ellas difíciles de creer. Ella nació en el estado de Hidalgo, y en los tiempos más difíciles de la Guerra contra el Narcotráfico empezó a trabajar para una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina: el cártel de los Zetas.

Por Gibrán Casas Cedillo | Infobae

Antes de volverse “Zeta” trabajó de cocinera, mesera y sexoservidora, pero como ella misma confesaría en una entrevista para Vice: “Desde niña fui rebelde, drogadicta y alcohólica”. A los 15 años quedó embarazada de su primer esposo, veinte años mayor que ella.

Una vez en las filas del crimen organizado empezó como halcona, pero ella misma confesó que con el tiempo se terminaría convirtiéndo en algo más que un simple vigilante que solo reporta operativos miliates y policiales a los altos mandos de la organización.

En aquella época se decía que todo Hidalgo era de los Zetas. Concretamente de Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca, Verdugo y/o Z-3 , quien se hizo conocido, entre otras cosas, por construir una iglesia de grandes dimensiones en San Juan de los Lagos.

“La Peque” tuvo sus primeros acercamientos con los Zetas en 2008 cuando trabajaba en un bar. En una de esas tantas ocasiones en que ella y las otras chicas que trabajaban en el bar se sentaban con los que cobraban piso le pidieron su número de teléfono.

“Un viernes me hablan al celular y me piden que les consiga ocho muchachas para una fiesta. Por estar de diez de la noche a cinco de la mañana nos dieron 20 mil pesos a cada una, y aparte, nos dieron de beber a más no poder. Otra noche los tipos me pidieron prestada mi casa para una fiesta y como agradecimiento me regalaron un tabique de cocaína lavada de fresa”, relató.

Sin embargo, fue en noviembre de 2010 cuando ya no hubo marcha para atrás. En una de las visitas al pueblo de donde es originaria, ella y una de sus amigas fueron reclutadas prácticamente a la fuerza. “Fuimos a un pueblo como a 30 minutos. Nos presentaron con el comandante. Todo fue muy rápido. Nomás dijo: ‘Está bueno, cabronas, mañana comienzan a trabajar, aquí están sus celulares; ahorita van a pasar a una gasolinera a recoger unos chips y unos cargadores”.

“Así de fácil ya me embarqué, ya valí verga, ya soy Zeta”.

Después de presentarse con el comandante, “La Peque” y su amiga se dirigieron a recoger los cargadores y los chips a la gasolinera que les habían indicado. Después se fueron a la casa de su amiga a cargar los celulares. Dos horas después ya les habían marcado sus nuevos jefes para explicarles a quién y qué tipo de cosas debían reportar.

