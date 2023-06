Pacientes oncológicos ruegan a Maduro reparen máquinas de radioterapia y braquiterapia en Guárico

Con lágrimas de desesperación, pacientes oncológicos de distintas regiones de Venezuela se concentraron en las afueras de la Unidad de Radioterapia “Dr. Ramón Millán”, en San Juan de los Morros, estado Guárico, para exigir a Nicolás Maduro la reparación del Cobalto-60 y el equipo de braquiterapia.

Por Pedro Izzo // Corresponsalía lapatilla.com

Marisela Garcés, paciente con cáncer proveniente del estado Falcón, contó que llegó a la capital llanera en abril, y gracias al servicio oncológico público y al equipo médico, recibió las quimioterapias, pero ahora, al igual que el resto de pacientes, está angustiada ante una presunta orden ministerial de paralizar el equipo de radioterapia.

“Yo llegué aquí gateando. Me vine para acá el 2 de abril, porque ya no hallaba qué hacer, y la doctora Carmen me brindó el apoyo. Gracias a Dios terminé mis quimios, estoy bastante recuperada, pero me falta el otro tratamiento y mi mayor sorpresa es que me dicen que esto -servicio de Radioterapia- lo van a cerrar”, relató sollozante Garcés.

Noré Zúñiga es una paciente del estado Apure. Explicó que de 4 sesiones de braquiterapia que tenía previsto, solo recibió 2, debido a que el equipo se dañó.

“Tengo dos meses y medio parada, porque no he recibido mi tratamiento completo de braquiterapia. Por favor, de corazón, a Nicolás Maduro, le pedimos que nos ayude, porque de verdad no contamos con los recursos. Con la situación que estamos viviendo para pagar una braqui que vale 2.000 dólares, una sola vale 2.000 dólares, porque ya he preguntado”, exhortó Zúñiga.

Al menos un centenar de pacientes con cáncer se encuentra en lista de espera para recibir radioterapia y otros requieren de braquiterapia para culminar el tratamiento, según información a la que tuvo acceso lapatilla.com.

Una fuente del sector salud en la entidad, quien prefirió mantenerse anónima, explicó al equipo reporteril de lapatilla.com que la presunta orden de paralizar el equipo Cobalto-60 es debido a que la fuente radioactiva está funcionando a menos del 50 % de su capacidad y esto representa un riesgo para los pacientes.

No obstante, los enfermos con cáncer de distintas regiones del país solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud la reparación o sustitución de la fuente radioactiva para un mejor funcionamiento de la bomba de Cobalto.

Asimismo, exigen la reparación del equipo de braquiterapia en la Unidad Oncológica “Dr. Ramón Millán”, en la capital del estado Guárico.