Apocalípticas IMÁGENES por los incendios forestales en Canadá

La alerta por la calidad del aire debido a los incendios forestales que asuelan Canadá se extendió este miércoles por varios estados del noreste de Estados Unidos, llegando hasta la capital estadounidense.

Los residentes de más de cinco estados de EE.UU. se despertaron en medio de una bruma, ocasionada por el humo, que ha llevado a las autoridades alertar a los ciudadanos por las “peligrosas” condiciones del aire y a pedir que se limiten las actividades al aire libre.

Can’t see downtown Manhattan anymore. This is insane.

NYC submerged from the Canada fires. Never seen anything like this. That beautiful skyline of New York just vanished into a hazy, smokey, sickly color yellow / orange.

Everyday when you wake up, something happens. Crazy. pic.twitter.com/Z0vXPxey3t

— Petey B (@realpeteyb123) June 7, 2023