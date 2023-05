VIDEO: Crucero de EEUU se sacude violentamente e inunda durante una tormenta de 11 horas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los pasajeros se vieron obligados a evacuar un crucero porque estaba “temblando tan violentamente”, solo momentos después de estrellarse contra una tormenta.

Por Mirror

Los miembros de la tripulación y los pasajeros a bordo del Carnival Sunshine en Carolina del Sur, EE. UU., tuvieron que abandonar sus habitaciones mientras varias personas se quejaban de sentirse enfermas durante el viaje de “pesadilla”.

The aftermath aboard Carnival Sunshine after a severe storm.

The crew from Deck 0-4 evacuated to the theater, and anywhere they could rest… the crew bar destroyed. pic.twitter.com/MqsDJYvrSG

— Crew Center (@CrewCenter) May 28, 2023