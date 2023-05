Uganda promulga una ley que podría castigar a la comunidad Lgbtq con pena de muerte

Click to share on Google News (Opens in new window)

“Nos hemos mantenido firmes para defender la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo”, declaró la presidenta del Parlamento del país africano, Anita Among.

Por rt.com

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha promulgado este lunes una ley contra la homosexualidad que permite castigar a los infractores con decenas de años de prisión, cadena perpetua e incluso con pena de muerte.

El mandatario “ha dado su consentimiento al Proyecto de Ley Antihomosexualidad 2023. Ahora se convierte en la Ley Antihomosexualidad 2023”, anunció su oficina a través de Twitter.

President @KagutaMuseveni has assented to the Anti-Homosexuality Bill 2023. It now becomes the Anti-Homosexuality Act 2023. pic.twitter.com/fDQpmE2W9X

— State House Uganda (@StateHouseUg) May 29, 2023