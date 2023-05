“Le puse unas conchas de cambur a ver si se me resbala”: Oscarcito sobre su amistad con la ex de Chyno Miranda (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante venezolano Oscarcito ha dejado a muchos sorprendidos después de que no descartara la posibilidad de tener intimidad con la modelo Natasha Araos, exesposa del también cantante Chyno Miranda.

lapatilla.com

En una entrevista reciente, el músico elogió el cuerpo de Araos y reveló más detalles de su amistad, lo cual ha generado controversia en las redes sociales.

“Tenemos un romance con la buena onda, tenemos un grupito que nos llevamos en buena onda, entre eso está Tashie. Ella va a las mismas actividades que yo, bicicleta, patinaje, es atlética. No quisiera mentirles, Tashie está divina, tiene unos glúteos espectaculares y una anatomía comestible. Yo siempre le digo que no se me resbale porque le voy a caer a besos ricos. Aún no ha pasado nada, somos buenos amigos. Yo le digo que no te resbales, le tengo regadito que si conchas de cambur, jabones de piso a ver si se me resbala”, dijo Oscarcito.

La polémica generada por Oscarcito ha dado mucho que hablar en las redes sociales y ha generado un intenso debate sobre la ética y la moral de ambos por su amistad con Chyno.