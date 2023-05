¡Muy felices! Gerard Piqué vuelve a mostrarse junto a Clara Chía y alborotó las redes (Foto)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El nuevo capítulo de la novela tras la separación de la cantante colombiana Shakira y el exjugador español Gerard Piqué tuvo un impacto impresionante. La barranquillera hizo público esta semana su nuevo trabajo musical, Acróstico.

Por eltiempo.com

La aparición de los dos hijos de la pareja, Milan y Sasha, en el video oficial de la canción generó una tormenta en la que incluso se llegó a hablar de demandas de parte del exfutbolista.

Sin embargo, pese a la enorme molestia que le generó el hecho a Piqué, por ahora parece descartado que emprenda alguna acción legal contra su expareja.

Piqué se alista para recibir de nuevo a sus hijos en Barcelona apenas terminen su periodi escolar en Miami. Algunos medios reportaron que habría alguna molestia entre el exjugador del Barcelona y su nueva pareja, Clara Chía Martí, por ese tema.

“Piqué deja en muy mal lugar a Clara Chía y revela que si ella no ha conocido a sus hijos, que si no ha coincidido nunca en el ámbito familiar, no es por el odio que le tiene Shakira sino porque Clara Chía no quiere. Es voluntad de Piqué y Clara que ella todavía no conozca a los hijos de 8 y 10 años de Piqué”, reseña el portal El Nacional de Cataluña.

La foto con la que Piqué y Clara Chía quieren acallar los rumores

Sin embargo, Piqué se encargó rápidamente, en sus redes sociales, de acallar los rumores de algún problema con Clara Chía.

Este sábado, el exjugador subió una foto junto a su novia en su cuenta de Instagram, en los que se los ve muy juntos y enamorados. La foto no tiene ningún comentario, salvo un corazón.

En tan solo la primera media hora posterior a su publicación, la fotografía ya tiene más de 35 mil “Me gusta”, y también decenas de comentarios con opiniones divididas, algunas atacando a Piqué con imágenes de Shakira y otras, defendiendo su nueva relación.