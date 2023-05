¡Arepa Power! Ronald Acuña Jr. pegó TABLAZO por cuarto juego seguido (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El venezolano Ronald Acuña Jr. sigue encendido con el madero y este miércoles conectó otro jonrón, para llegar a cuatro juegos seguidos sacando la pelota, en el juego entre los Bravos de Atlanta contra Rangers de Texas.

lapatilla.com

El criollo descargó todo su poder en el sexto capítulo, con un enorme cuadrangular solitario por el jardín central. El pelotero llegó a 11 vuelacercas en la presente temporada y este último tuvo una distancia de 429 pies.

De acuerdo con un reporte de la periodista Sarah Langs en su cuenta de Twitter, los últimos nueve jonrones de Ronald Acuña Jr. han sido de más de 420 pies. Además, está empatado con la mayor cantidad de tablazos consecutivos, todos de más de 420 pies, según Statcast, con: Giancarlo Stanton (2016) y Jorge Soler (2021).

