Desafío mortal: Hombre se traga una Big Mac entera y casi no lo cuenta

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El fanático de la comida, John Dawes, mordió más de lo que podía tragar después de tragarse una Big Mac entera y casi se ahoga. El hombre de 43 años se quedó sin aliento mientras devoraba la hamburguesa de McDonald’s durante su último desafío de “un solo bocado”.

lapatilla.com

En desafíos anteriores, había logrado acabar con un Filet-O-Fish de McDonald’s, una rosquilla de caramelo de Greggs y un pain au chocolat de Greggs, cada uno de ellos en un solo bocado.

Pero John, conocido en línea como Food and the Beast, afirmó que la Big Mac de 500 calorías fue la más difícil hasta ahora, y advirtió a otros que no lo intenten en casa.

John, repartidor de comida de Billingham, Teesside, en Reino Unido, dijo: “Sabía que estaba en problemas una vez que me la tragué. Lo logré, pero luego no podía respirar. Se quedó atascada en mi garganta, pero afortunadamente no por mucho tiempo”.

“Por eso puse una nota en el video advirtiendo a la gente que no lo intentara en casa”.

John logró terminar la hamburguesa, que está compuesta por dos filetes de carne, tres rebanadas de pan, lechuga, queso, cebolla y pepinillos, en 55 segundos, antes de tomar rápidamente su batido para tragarla.

Él dijo: “Me gusta entrenar mi garganta para poder comer más alimentos y tragar más de una vez, así que eso ayudó”.

“Es sin duda el desafío de un solo bocado más difícil que he hecho”.

Actualmente, él posee el récord mundial de comer la mayor cantidad de pasteles de salchicha de Greggs en media hora, habiéndose comido 21.

Con información de The Sun.