Histórico Josef Martínez: firmó doblete contra su exequipo y superó la barrera de los 100 goles en la MLS (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de siete jornadas disputadas en la presente temporada de la Major League Soccer, el atacante venezolano Josef Martínez rompió su sequía y marcó sus primeras dianas con el Inter de Miami, equipo con el que firmó tras finalizar su relación con Atlanta United, así lo reseñó MERIDIANO WEB.

Precisamente, este último equipo fue su víctima en el partido disputado este sábado en el Lockhart Stadium de la comunidad de Fort Lauderdale. “Las Garzas” vencieron a los Five Stripes por un marcador de dos goles por uno.

La primera anotación del valenciano se produjo a los catorce minutos del complemento, cuando un penal fue señalado en favor del cuadro local. Una acertada ejecución al lado derecho de la portería le dio su primera anotación al criollo.

Instantes después, el defensor DeAndre Yedlin le mandó un pase filtrado a Martínez al ingresar al área chica para que el venezolano definiera con un golazo. Un doblete que lo convertiría, sin duda alguna, en la figura del partido.

Sus anotaciones serían la número noventa y nueve y la centésima, respectivamente, del atacante de veintinueve años en temporada regular en el fútbol norteamericano. Actualmente, es el duodécimo goleador en la historia de la liga, con 103 tantos, 71 menos que Chris Wondolowski, dueño del récord.

Josef Martinez! ?

With his second goal tonight, he becomes the fastest player in MLS history to score 100 goals. pic.twitter.com/KTotRxyEzF

— Major League Soccer (@MLS) May 7, 2023