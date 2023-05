Tipos de hombre que van a arruinar tu vida y no debes enamorarte

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Si se aparece en tu vida uno de estos 6 tipos de hombre que enlistamos en el artículo, la recomendación es ignorarlo, hacerlo a un lado y no debes enamorarte, porque si lo haces van a arruinar tu vida y lo más probable es que termines con el corazón roto, con el tiempo perdido y con un trauma más de los muchos que te han dejado tus ex parejas.

1. El que recibe, pero nunca da: Solo le importa él mismo, mientras tú te esfuerzas por darle lo mejor de ti, por tratarlo bien, porque se sienta feliz contigo, tú jamás recibes nada, no es mutuo el cariño, el apoyo y los detalles, solo tú estás navegando en ese barco, y eso a la larga no te va a hacer feliz, porque hasta la mujer más enamorada, se cansa de darlo todo y no recibir nada.

2. El infantil: Tú estas para enamorarte de un hombre que sabe comportarse, que sabe lo que quiere y que actúa con madurez en sus decisiones, no para estar al lado de un niño que todo lo toma a juego, que es dependiente, que tiene miedo a crecer y que avanza por la vida con un desfasaje entre la edad cronológica y la emocional, no vas a lograr nada a su lado.

3. El confundido: Está contigo, pero no quiere un compromiso, se va por unos días, pero no cierra la puerta porque piensa regresar cuando se sienta aburrido o solo, un día eres su todo y quiere apostar por la relación, pero al otro te pide ir con más calma o tiene dudas de estar contigo, alguien así no te va a llevar a ningún lado y solo te está haciendo perder el tiempo.

