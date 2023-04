David Mendoza: De la abducción de un cineasta a Mario Acuña Santaniello y unos saludos

Posteado en: Opinión

Cuando el laureado director de cine surcoreano Shin Sang-ok se enteró de la desaparición de su ex esposa para ese entonces (porque luego volverían a casarse), la actriz Choi Eun-hee, en lugar de pegar brinquitos de alegría como harían unos cuantos, y llamar a los panitas para “mandarse unas birras” o pensar en el “tren de Aragua” y que ella se lo merece, se dedicó a buscarla, me imagino que muy a pesar de quien fuera su esposita sustituta. Es así, que logró dar con su paradero, luego de que emisarios del futuro gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-il lo abdujeran; es decir, se lo chuparan con rayo de luz incluido a su nave nodriza. Allí pasaría al lado de su ex cónchupe y luego recónchupe más de ocho años abducido para producir propaganda cinematográfica a favor del régimen de ese país, no sin conocer “la cana” de Kim Yong il del 78 al 83 por intentar “el gran escape”.

Esta abducción, permitió al Departamento de Propaganda, y específicamente a la División de Artes y Cinematografía extraterrestre, alcanzar el objetivo de contar con la colaboración de la parejita para martillarles, machacarles a los pobres norcoreanos lo suertudos, lo dichosos y agradecidos que tienen y deben estar por vivir bajo la bota de aquel despotismo familiar, fanfarrón, asesino y amenazante. Entre las diecisiete piezas de cine que nuestros tórtolos abducidos produjeron, se encuentra “Pulgasari”, una lagartija hecha de arroz y virutas de cualquier basurita del piso de la celda de un herrero, castigado por un régimen despótico y capitalista, por el año mil después de Cristo. La lagartija cobra vida al caerle una gota de sangre de la hija del herrero, y crece a punta de comer metal. Una Gotzilla gigante que come metal, bastante parecida a los comedores del rock duro de los ochentas como Paul Gilman, o a algunos tipos llamados Tarek (no todos: saludos al gordo Tarek que es un hermano) que comen insaciablemente dinero público de los venezolanos, dejando hambre y miseria a su paso. En fin, Pulgasari es el protagonista en la historia de lucha por el derrocamiento del capitalista y cruento gobernante, para poder vivir más felices que Shrek y Fiona.

¡Un saludo!

Hablando de propaganda para martillar y machacar a los pobres, pero esta vez de la saqueada y depauperada Venezuela, debo mandarles mis saludos a todas aquellas bellas personas que hacen lo propio en “TVES”, lo hacen de las mil maravillas, así que adelante “faaaamiliaaa”. Prácticamente se convirtió en el canal de una sola voz, y lo digo en todos los sentidos posibles. No dejo de pensar que lo hacen por voluntad propia a diferencia de nuestras palomitas surcoreanas.

Mario Acuña Santaniello

Escritor venezolano nacido en Cumaná en 1974, autor de una metáfora sobre el personaje “Pulgasari” plasmada en su novela titulada “El apetito de Pulgasari”, publicada por Editorial Norma, con portada bellamente ilustrada por Roberto Echeto. En ella, nuestro protagonista, el novelista Lenin Ramos, inicia una travesía por la Venezuela chavista – madurista, en pro de encontrar a los asesinos de su padre (José Ramos Ramos) y a su última amante a quien mientan “manuelita” en alusión directa a Manuelita Saenz. En palabras de Rubi Guerra, para “Prodavinci”, el 21 de septiembre de 2019, “en la versión de Acuña Santaniello, el monstruo no se detiene con la derrota de los antiguos amos, sino que exige cada vez más: ´al final Pulgasari arrasará todo a su paso, en una vorágine destructora (…) y obtiene el triunfo de la rebelión (…) Pero el gigante necesita comer y, al acabarse todo el metal existente, los campesinos se ven obligados a entregarle sus arados y herramientas, lo que les conduce a un empobrecimiento mayor que al que les sometía el cruel latifundista´”. Y concluye Guerra “… el militarismo triunfante en Venezuela, que prometió acabar con las injusticias seculares cometidas contra el pueblo, solo para acabar forjando nuevas y perfeccionadas cadenas. Con su voraz apetito la máquina militar consume petróleo, oro, coltán, gas, tierras, al mismo tiempo que conciencias, afectos, lealtades…”

La vinotinto sub 17: Felicitaciones gigantes a unos chamos gigantes de espíritu y lucha.

La gestión de Petro: El nuevo canciller de Venezuela (aunque da para hacer burlita, se agradece). Hay que mover a Súper Barriga.

El derecho al trabajo: Un derecho humano ligado a muchos otros derechos. El gobierno lo viola sistemática y masivamente al haber des – salarizado el esfuerzo para producir bienes y servicios. Esfuerzo sin el componente salario no es trabajo, es esclavitud.

La negativa del CNE de eliminar los capta huellas de las primarias: una nueva barrera u obstáculo a vencer.

Súper Barriga: boqueando por falta de real, de apoyo popular, de lealtad entre los suyos, de falta de argumentos. Habla de libertad de los pueblos en general, pero cuando de nosotros se trata, subordina y condiciona las elecciones “justas y competitivas” de 2024 al tema de las sanciones. La soberanía radica en el pueblo quien la ejercerá a través del voto (en elecciones libres, justas y competitivas). La negativa de tales condiciones es una forma de sometimiento y por tanto violenta la soberanía.

Trump: Metiendo miedo a diestra y siniestra a su base electoral. Si le llegan a dar la presidencia de USA (lo cual no creo), después del ataque al capitolio cantando fraude, o de las amenazas de entregarle Ucrania a Rusia, luego no se quejen de que no entregue el coroto al vencer su hipotético 2do mandato. Es un peligro para las democracias del mundo. No dudo que el súper barriguismo esté ligándole a Trump para volver a trancar el juego con algún otro Guaidó y quedarse 20 años más.

A Mario Acuña Santaniello: Estoy esperando la novela autografiada. Y la portada autografiada por Roberto Echeto. Saludos para ambos.

Maduro, El Aissami, y el resto de Maduro & Co, no se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com

Sean de mis primeros suscriptores en Youtube: https://youtu.be/C6kivvtHWrk

Nuestros libros

Termómetro Económico, Tomo I. Gerencia, Finanzas y Negocios

https://www.amazon.com/-/es/David-Mendoza-Yamaui-ebook/dp/B07PP9PK98/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37AWEZJL6VQZC&keywords=david+mendoza+yamaui&qid=1681739685&s=books&sprefix=david+mendoza+yamaui%2Cstripbooks%2C512&sr=1-3