Cifras desmienten alta participación de venezolanos en hechos delictivos en Perú

Perú es el segundo país con el mayor número de ciudadanos venezolanos residentes y refugiados a diciembre del 2022 con 1 millón 499 mil 190 personas, según la plataforma R4V de Naciones Unidas. El acumulado de venezolanos denunciados hasta esa fecha en el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales del país era de 2.492, lo que deja en evidencia la baja participación de los venezolanos y venezolanas en actos al margen de la ley, a pesar de la imagen que se quiere imponer en la opinión pública.

Sin embargo, esto no resta importancia a los casos registrados en las últimas semanas en los que la nacionalidad ha sido la protagonista para medios de comunicación por encima del propio hecho al margen de la ley.

Maholy Sánchez, criminóloga y supervisora de Gobernanza Migratoria de la ONG VeneActiva, dijo que antes de tomar un juicio debemos recordar que las personas denunciadas están amparadas por la presunción de inocencia y deben ser sometidas al debido proceso para determinar su responsabilidad.

“Lamentablemente lo que logra este tipo de acciones es una mediatización y reforzamiento a la construcción social de un “otros” dirigido justamente a crear un perfil de miedo hacia la población venezolana y, específicamente, a esa comunidad porque se busca hacer una asociación entre extranjero y delincuencia, donde extranjero sea sinónimo de venezolano, dejando de lado los grandes pasos que se han realizado desde diferentes niveles de gobernanza en integración y convivencia pacífica que se han establecido en Perú”, puntualizó.

La percepción de la migración venezolana

La periodista e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Hildegard Willer, explicó que criminalizar a los migrantes en un determinado tiempo o espacio no es un hecho que ocurre solamente en Perú.

En el caso local detalló que para los medios de comunicación, “el enfoque de derechos humanos y movilidad humana no vende”. Además, precisó que la denominada “crónica roja” en la que se ve involucrado a ciudadanos venezolanos como victimarios o infractor de la ley es lo que predomina en noticieros de medios tradicionales.

La periodista y coautora del estudio “Percepción pública respecto a las personas venezolanas en el espejo de los medios de comunicación en el Perú” de 2021 recomienda que la nacionalidad de los delincuentes no es un dato sustantivo para nutrir el contenido noticioso. Además, destacó la importancia de dar contexto a las cifras que se vayan a compartir. “Esto significa también recurrir a más fuentes y, sobre todo, muy pocas veces he visto a voces venezolanas mismas en las notas, ya sea como expertos o como afectados o como ciudadanos, por ejemplo”, reflexiona.

No a la criminalización

En medio de la campaña de criminalización hacia la comunidad venezolana se han dejado colar algunas voces que recuerdan que los hechos delictivos son de responsabilidad personal y no son motivos para cuestionar a todo un grupo.

“No podemos generalizar con todos. Hay muy buenos venezolanos y colombianos que trabajan en Perú, que trabajan para bien, para ayudar a sus familias; pero creo yo que el delincuente debe ser castigado con todo el peso de la ley. No queremos delincuentes a ellos los debemos capturar, detenerlos, encarcelarlos o botarlos. No necesitamos delincuentes que vengan a fastidiar”, dijo José William , presidente del Congreso del Perú durante el sepelio del sereno de Surco, Luis Manrique Pizarro, que murió al ser herido de una bala disparada por un desalmado.

De hecho, Cinthia Marache, madre de Katherine Gómez, la joven que murió quemada en manos de su ex pareja, Sergio Tarache, pidió justicia por lo ocurrido y se mostró contraria a rechazar a la comunidad migrante que hay en su país.

Hablan los venezolanos

Mariana Suárez, refugiada venezolana en Perú, se mostró consternada por los últimos acontecimientos que involucran a sus connacionales y pidió no generalizar. “No se puede defender lo indefendible, yo tengo pena ajena. Este es el momento de una depuración de malos elementos sin arrastrar a quienes estamos regularizados”.

María Hernandez, residente en Perú desde hace más de cuatro años expresó: “Los delincuentes no tienen nacionalidad” y señaló que es incorrecto hablar en plural cuando las acciones negativas están siendo ejecutadas por individuos que no representan a toda una comunidad venezolana migrante.

