Canciller de Colombia amenazó con aplicar la ley a Juan Guaidó

El canciller de Colombia Álvaro Leyva amenazó este lunes 24 de abril con aplicar la ley a Juan Guaidó de confirmarse que el líder opositor venezolano está en territorio neogranadino.

lapatilla.com

“No se sabe, la verdad es que no se sabe dónde está Guaidó. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, dijo tras su salida del debate de moción de censura en su contra en el Congreso.