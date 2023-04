Comerciantes de Guárico alertan crecimiento de la economía informal en el municipio Leonardo Infante

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción del municipio Leonardo Infante en el estado Guárico, José Blanco, expresó su preocupación ante el incremento de comerciantes informales a lo largo de la jurisdicción, en especial en la población de Valle de la Pascua.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Precisó que son varios factores que han obligado a que muchas empresas y personas se dediquen a esta actividad, en especial aquellos relacionados con el incremento de los impuestos municipales y su anclaje al petro, además de la grave crisis económica que golpea al país.

“He manifestado a la alcaldía y a diferentes concejales, que el alza en la parte impositiva, la voracidad fiscal a la cual el comercio formal se ha visto en los últimos tiempos, hace que la gente migre a la informalidad. Una máquina fiscal te vale de 1.200 a 1.300 dólares y el sistema operativo es adicional. El tener como unidad de medida el petro, hace que se incrementen los precios. Los permisos que piden para abrir un comercio formal también influye en que crezca la informalidad”, expresó.

Blanco indicó que en la avenida Rómulo Gallegos de Valle de la Pascua, una importante arteria vial, ha crecido esta práctica, que se evidencia incluso en casas de familia, en especial con comida rápida, todo luego de presentarse la pandemia por el Covid-19.

Productores y sus calamidades

Por otro lado, el gremialista recalcó que la agricultura y la ganadería en la entidad se ha visto disminuida en los últimos años, a propósito de la escasez de combustible y la falta de financiamiento para los pequeños y medianos productores.

“Si en la agricultura y ganadería no le va bien al estado, eso repercute en el comercio y es un tema álgido, porque hay problemas con el tema del combustible, con el gasoil y el ciclo de siembra no puede iniciar con esta escasez, ya que los productores no pueden desplazarse a los sitios de producción. No hay financiamiento que antes ayudaba a los productores agropecuarios. Hoy en día no existen, y si te va mal en el ciclo de siembra, tienes que salir a vender parte de tu maquinaria, y quieras o no, pagar con algunas reses para poder saldar las deudas. Es una situación compleja. Cada día siembra menos gente”, manifestó.

A su vez, el titular de la Cámara de Comercio y Producción del municipio Infante afirmó que la inseguridad sigue siendo un tema a tomar en consideración por las autoridades competentes, ya que persiste la extorsión por parte de megabandas que operan en varias zonas guariqueñas.

“Hay inseguridad, la gente paga vacuna. ¿Cómo esperamos que un país progrese cuando sigue existiendo inseguridad en las fincas? Es preocupante. Uno quiere trabajar y sacar adelante a sus empresas, pero el Estado debe estar consciente de ello y ayudar a que sea posible”, puntualizó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Blanco en el programa “Informe Fedecámaras”, transmitido por Fedecámaras Radio.