David Mendoza: Los vaticinios de mis bolitas mágicas

Entrampada, enmarañada la sociedad venezolana en esta nueva “guerra” que emprende el gobierno que nunca está en paz, ahora contra “la corrupción capitalista” que se los come como un cáncer metastásico, y que ya se devoró hasta los huesos la estructura económica del país, así como su bienestar, y que, es la consecuencia directa de la sonora derrota sufrida por Maduro & Co en “la guerra económica”, revolcón previsible sólo viendo los generales que la comandaban, guerra que ha echado de su patria a más de 7,5 millones de venezolanos, misma que excusó la mayor concentración de poderes de presidente alguno en la vida republicana desde el siglo diecinueve al menos, misma que justificó la pérdida de soberanía ante los gobiernos dictatoriales del mundo, que destruyó la moneda nacional, que dolarizó al país, que lo aisló del mundo y que ha ido matando a miles de venezolanos de hambre y mengua; he corrido a echarle una sobada, a pasarle la mano a mis bolitas mágicas para ver qué me dicen, no sin antes revisar los registros de sus vaticinios anteriores. Aquí extractos de cuatro registros:

“Siembra del petróleo y encadenamientos productivos”, página Web Notitarde, 3 de mayo de 2018; Termómetro Económico, Tomo I. Gerencia, finanzas y negocios, julio 2019, Termómetro Económico, Caracas, Venezuela.

“La siembra del petróleo fue el pregón de Arturo Uslar Pietri (1906-2001)… Algunos iniciados en el arte de escuchar lanzaron la riqueza petrolera por el drenaje de la historia, la derramaron sobre la tierra estéril o la “tomaron prestada” y la “sembraron” en sus cuentas en bancos internacionales… “A mí que me revisen”, dice uno que se escurre a hurtadillas, zancando el pasillo que da a alguna de las salidas del terminal internacional. Y muchos piensan que esa es la salida para resolver la situación. Una de esas doce puertas que te montan en un avión, o el autobús que llega a San Cristóbal para pasar a pedal la frontera.

… El petróleo lo gastamos en dólares baratos, que financiaron riquezas sobrevenidas… en celulares cada semestre, Hummers, altos costos políticos y administrativos de la cosa pública, emprendimientos estrafalarios, contrabando de extracción corporativo, bachaquerismo, mafias uniformadas…comida importada sobrefacturada y nada de producción… Universidades que hicieron negocio con la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, clientelismo, planes, plancitos y plansotes, empresas tomadas por verdaderos bandidos… Convertimos nuestra industria transformadora en oficinas de trámites de divisas para importar insumos sobrefacturados. En una realidad sobrevalorada, donde el que trataba de producir o era “aquello de la gallina”, o peor: si lograba algo lo criminalizábamos.”

“… nuestra industria transformadora de materia prima debe agregar valor en el proceso productivo. Y el valor no es un concepto etéreo. Se trata no sólo de empleo, se trata de algo más. Tenemos que aprender a manejar nuestros procesos productivos con criterio económico. Crear valor económico en la elaboración de productos, no es una solución producir a cualquier costo. Y, luego, pedir recursos para tapar los huecos que deja una mala gestión empresarial, sea pública o privada. Hay que producir valor económico. Tomar materia prima con valor internacional de mercado y margen positivo de ganancia y luego procesarla a pérdida no es una opción. Y a los planes productivos hay que evaluarlos con criterio científico. Ya no tenemos cómo financiar la ineptitud y la estupidez… No tiene sentido que nuestras industrias mantengan la nómina de personal administrativo y los gastos administrativos por encima de la nómina de personal obrero o de costos operativos, o que estén dirigidas por personas sin formación para la dirección de empresas… no podemos seguir siendo una sociedad temerosa del futuro, que no se asume a sí misma con madurez… Dejemos atrás la orfandad y el miedo de desarrollarnos y ser.”

FISIÓCRATAS, ILLUMINATIS, MASONES, ALIENÍGENAS ANCESTRALES Y SCOOBY DOO. Publicado página Web Notitarde el 10 de mayo de 2018; Termómetro Económico, Tomo I. Gerencia, finanzas y negocios, julio 2019, Termómetro Económico, Caracas, Venezuela.

“Es importante que la dirección económica de los países sea ejercida por personas formadas en el área y no por cualquiera que desconozca las herramientas, naturaleza y consecuencias del hecho económico y su teoría, porque termina afectando y perjudicando a todos.

…Existen, por lo tanto, grupos de grupos, todos conspirando a favor de sus causas, a veces coincidentes con la propia y a veces ajena o, incluso, antagónica. Y, evidentemente, toda causa toca lo político, el orden de las cosas y, por ello, requiere hacerse del control económico de ciertos flujos financieros para ser factible.

…de la oferta y demanda se desprende que la economía es, en todo caso, una guerra eterna. Por esa razón, a mí me parece forzado el término “guerra económica”. En todo caso, si a nuestra teoría conspirativa le sumamos la variable “corporaciones”, la guerra pica y se extiende, y el mundo es un gran campo de batalla.”

AGENDA ÍNTIMA. Publicado página Web Notitarde el 15 de junio de 2018; Termómetro Económico, Tomo I. Gerencia, finanzas y negocios, julio 2019, Termómetro Económico, Caracas, Venezuela.

“En una realidad donde no aprovechamos la riqueza sobrevenida y los amigos para construir, sino que botamos la casa por la ventana; ahora pobres, y con muy pocos amigos, se requiere plantear el problema económico desde el terreno de la política internacional, pasando por la política nacional. No se va a resolver apelando a paliativos, truculencias y efectismos. El muestro es un problema integral, que va desde el financiamiento del Estado, el arranque de las industrias, el financiamiento de la producción, la reorientación administrativa de las empresas, hasta la política cambiaria, de subsidios y políticas sociales. Incluso, toca profundamente temas culturales (trabajo, esfuerzo, productividad, innovación, educación, conocimiento), también toca muchos intereses de quienes se benefician en la actualidad de… “el estado de cosas existentes”. Para plantearlo desde lo político internacional: hay que tener expectativas realistas y restituir la confianza a nivel planetario.

ROMPECABEZAS 3. COMO TIGRE AL ACECHO. Publicado Red Social “linkedin” el 29 de noviembre de 2018; ROMPECABEZAS: I, II, III Y IV. Publicado Web Notitarde el 16 de febrero de 2019; Termómetro Económico, Tomo II. Políticas Públicas y Temas Internacionales, junio 2020, Termómetro Económico, Caracas, Venezuela.

“El futuro de Venezuela se mueve sigiloso entre las ramas de la crisis, del éxodo, de la hiperinflación, de la escasez y todo lo demás. Ahí está. Con el estómago ardido y las enseñanzas del hambre… es evidente que no hubo crisis más grande, ni gerencia más destructiva y corrupta que esta… Veo juicios en los Estados Unidos de Norteamérica contra ex funcionarios de altísimo nivel, y a éstos declararse culpables de desfalco, robo, conspiración delictiva… las magnitudes de las masas de dinero referidas son de mil millones de dólares por la chiquita, e involucran a tesoreros nacionales, presidentes de canales de televisión, banqueros, fiscales generales, vicepresidentes, y a cuanto lagarto llegó a “jartarse” el bienestar de Venezuela. Veo a los venezolanos internamente impotentes pero cada vez más claros. Veo a un país que tendrá que re aprender a trabajar, a ser independiente, maduro, responsable de su destino; y por tanto, así su pueblo.

…Tarde o temprano las sociedades sienten la necesidad de justicia para poder volver a creer en la vida republicana. Y aún tardía, facturera e “injusta”, la búsqueda de reconocimiento por parte de las clases política y económica, así como el liderazgo social, los obliga a crear nuevas condiciones sociopolíticas, que devuelvan la gobernabilidad democrática y la confianza al resto de la población a través de la sensación de justicia. Y es así, que se la vende a la gente, con bombos y platillos, sin dejar ninguna trompeta por fuera, paseando al malhechor por todos los canales televisivos y emisoras radiales, redes sociales y hasta en salas de cine, como cuando se ahorcaba a alguien en la plaza pública, en medio de un gentío que aplaudía y tiraba piedras e insultaba al reo. Lo importante, es que este nuevo pacto de sociedad se cimente sobre sólidas bases de conciencia y respeto, pero sobre todas las cosas, de una gigante reestructuración y limpieza del poder judicial, que ha sido uno de los pilares de la corrupción actual.

…el uso abusivo que han hecho nuestros políticos en Latinoamérica de las banderas ideológicas, ha servido para engordar cuentas personales a través del subsidio de empresas ineficientes, a costa de los beneficios de las personas, o el subsidio abierto e indiscriminado del ocio, la flojera y la carcoma, como cortina para engordar las cuentas de los funcionarios públicos a través de nacionalizaciones hasta de los cepillos de diente de las personas, matando la iniciativa individual. Abanderados mentirosos y manipuladores. Verdaderos saqueadores que en el caso de Venezuela la han devuelto a su peor realidad colonial.”

Maduro electoralmente está más débil que nunca. Así que no le coma cuentos ni se asuste con sus amenazas, tampoco coma cuentos de los abstencionistas. Una paliza electoral es lo que le espera.

