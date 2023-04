Trágica muerte de futbolista profesional de Túnez tras prenderse fuego como protesta (VIDEO)

En un mensaje publicado en sus redes sociales poco antes de la tragedia, Nizar Issaoui, de 35 años, declaró que se había sentenciado a sí mismo a la “muerte por fuego”.

Por rt.com

Nizar Issaoui, un futbolista tunecino, de 35 años, murió el jueves tras prenderse fuego a principios de esta semana en un intento de protestar contra el “Estado policial” que gobierna el país, según había declarado el exjugador profesional en sus redes sociales después de ser acusado de “terrorismo” al quejarse de los precios disparados de algunos alimentos, informa AFP.

“Por una disputa con alguien que vende plátanos a 10 dinares [3,30 dólares], me acusan de terrorismo en la Comisaría. Terrorismo por una queja sobre plátanos“, dice Issaoui en un impactante video, difundido en Internet, que también muestra cómo posteriormente el hombre se prende fuego.

Warning ?? graphic footage ? Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller. He suffered severe burns but is stable #Tunisia pic.twitter.com/5V7LorL9St

La noticia de la muerte de Issaoui desató protestas en las calles de la localidad tunecina de Haffouz, donde los jóvenes lanzaron piedras a la Policía, mientras que las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos.

Al día siguiente, cientos de dolientes se congregaron frente a la casa del fallecido. Durante el funeral se produjeron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

Clashes, unrest, and heavy use of tear gas in Haffouz, Kairouane, where protests erupted after the death of Footballer Nizar Issaoui.

Issaoui set himself ablaze after what he deemed "fake terrorism charges" following a dispute with a merchant.#Tunisia#Protests

? Social Media pic.twitter.com/aGyhGwYMp8

— Souhail Khmira (@SKhmira) April 14, 2023