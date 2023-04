El Al Nassr de Cristiano Ronaldo despidió a su entrenador Rudi García

Click to share on Google News (Opens in new window)

Rudi García no sigue como entrenador del Al Nassr. El técnico francés ha sido fulminado como máximo responsable debido a los problemas deportivos del equipo y, especialmente, a su mala relación con el vestuario, publica el diario Marca

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los dirigentes saudíes ha sido un enfrentamiento que mantuvo con sus jugadores en el vestuario, circunstancia que ha supuesto el detonante para su salida definitiva.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023