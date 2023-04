El pedido de Biden durante un discurso que desató las carcajadas de los presentes (VIDEO)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, pronunciaba este miércoles un discurso en la Universidad de Ulster, en Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido), cuando, de repente, se detuvo para instar a parte del público situado en una zona superior a “no saltar”, según se aprecia en un vídeo compartido por The Guardian.

Por RT

Cuando hablaba sobre el Conflicto de Irlanda del Norte (1968-98), recordó que las negociaciones conocieron “700 días de fracaso y un día de éxito”, pero siguieron adelante porque las partes implicadas no dejaron de creer que llegarían a buen puerto.

BIDEN: "And I want all of you to know, especially the young people in the audience today — and don't jump, ok? Oh! I didn't see all the way up there." pic.twitter.com/ZeYfakOWIV

— RNC Research (@RNCResearch) April 12, 2023