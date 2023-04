“Síndrome de Cenicienta”: En qué consiste este concepto originado en EEUU y cómo afecta a las mujeres

Posteado en: USA

Atendiendo a la historia del cuento original (otorgado a Mizutani Masaru) y popularizado por el el fenómeno Walt Disney, en 1950, la protagonista de la historia presenta a una mujer bella, frágil y vulnerable, acostumbrada a una vida de sirvienta sin posibilidad de proyección personal, tampoco profesional, hasta la llegada de un príncipe, el encargado de sacar a Cenicienta de la vida atribulada a la que parecía estar predestinada. Un hombre soñado que surge de la nada a lomos de un corcel para proteger a su damisela en apuros y vivir felices para siempre.

Un argumento muy recurrente que la escritora estadounidense Colette Dowling recogió en su libro The Cinderella Complex: Women’s Hidden Fear of Independence, escrito en 1981, y convertido en una de las superventas más recordadas de The New York Times. La razón no fue otra que la crítica voraz, objetiva y razonada del cuento. En su discurso, Dowling crea el término ‘Síndrome de Cenicienta’ en su intento de definir a las mujeres que, motivadas por un deseo inconsciente de ser cuidadas, terminan viviendo una vida al margen de su propia persona.

La autora, que recoge en su relato a todas aquellas mujeres que viven a la espera de encontrar un hombre que mejore su situación vital, entiende que esta realidad puede ser consecuencia del miedo a ser independiente, de manera total o parcial. Y anticipa que esto puede justificarse por temor a responsabilizarse de sí mismas o por la necesidad psicológica de ser protegidas.

Son muchas las preguntas que surgen tras la lectura de Dowling. Una de ellas, la más obligada: ¿por qué criticar el caso de Cenicienta cuando el resto de princesas Disney comparten un perfil similar? En su relato, la escritora pone de manifiesto que, de todas ellas, esta princesa es la que mejor expresa la idea de que la feminidad debe poseer inocencia, belleza y resignación, pero nunca independencia. Sólo la intervención de un hada madrina y un príncipe azul son capaces de alterar su modus vivendi.

El Síndrome de Cenicienta cuenta con una característica básica según su autora, experta en psicoterapia por la Universidad de Nueva York: el deseo inconsciente de ser cuidadas, rescatadas y atendidas por otras personas, la mayoría de las veces por la figura masculina que tienen al lado, a nivel sentimental. Un rasgo de la forma de ser de estas mujeres que se puede explicar por varios factores, siendo el primero de ellos el modelo de crianza recibido.

