Tormenta invernal deja a más de un millón de personas sin electricidad en Canadá (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Más de un millón de personas están sin electricidad en Canadá a consecuencia de una tormenta de lluvia helada que ha depositado hasta 37 milímetros de hielo en grandes áreas de la provincia de Quebec, según los datos de la compañía eléctrica Hydro-Québec.

En un mensaje en Twitter dicha empresa reconoció que aunque más de 1.000 trabajadores están intentando restaurar el servicio, muchos hogares podrían seguir sin electricidad hasta el viernes.

Además, la tormenta invernal sigue activa en partes de la provincia francófona por lo que es posible que se produzcan nuevos cortes del suministro eléctrico en otras zonas de Quebec, reconoció la compañía.

Una de las áreas más afectadas por el corte del suministro eléctrico es la ciudad de Montreal, la segunda más poblada del país con 1,7 millones de personas aunque en su área metropolitana viven 4,3 millones.

Hydro-Québec calcula que más de una cuarta parte de la ciudad, unos 480.000 personas, se quedaron sin electricidad tras el paso de la tormenta que registró rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Be careful out there on the streets of Montreal, this ice storm is a bit serious here at Côte-Des-Neiges pic.twitter.com/7yrQfXBMi0

El Servicio Meteorológico de Canadá dijo hoy que Montreal acumuló el miércoles 37 milímetros de lluvia helada en poco más de 12 horas.

Las autoridades de la ciudad han aconsejado a la población que evite circular por las calles. La acumulación de hielo ha provocado la rotura de ramas de árboles que al caer bloquean calles, causando daños a vehículos así como la rotura de líneas de transmisión de electricidad.

Estas condiciones también han obligado al cierre este jueves de la mayoría de los colegios de Montreal.

La tormenta de hielo se produce exactamente 25 años después de otra que en enero de 1998 destruyó gran parte de las torres de alta tensión de la provincia. Millones de personas se quedaron sin electricidad, en algunos casos durante semanas, en medio del invierno.

EFE

@VIA_Rail seems like you failed to update your passenger communication procedures after the last CF during an ice storm.

Train 51 Montreal to Ottawa at a standstill for over 30 min. Currently an hour behind schedule and we are no where near our final destination. pic.twitter.com/x4DcVgikiC

— Jennifer Carr (@jenncarr) April 6, 2023